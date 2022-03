La historia de Ángel Di María en la Selección Argentina es de película. Después de sufrir varias lesiones y críticas desmedidas, el rosarino hizo un golazo en el Maracaná para ganar la Copa América y hoy disfruta que cada vez que pisa el terreno de juego se cae el estadio al grito de "Fideo, Fideo". Igualmente, después de una noche soñada en La Bombonera, el jugador del PSG sorprendió a todos con un posteo que generó la reacción ¡hasta de Scaloni!

"Solamente voy a decirles gracias por el enorme cariño recibido. Siempre soñé con todo lo que viví en esta hermosa noche. Seguramente fue mi ultimo partido con esta camiseta en la Argentina. Y poder decir que fue una noche maravilla es poco. Gracias, gracias y mil veces gracias", escribió Fideo y dejó helados a todos. Incluso al DT...

Lionel Scaloni sobre el partido de Di María ante Venezuela: "Si fue el último..."

Sorprendido por la pregunta y asegurando que "no vio el posteo", Lionel Scaloni se refirió a la despedida del zurdo: "Entiendo que será sobre este año, imagino. Yo he hablado con estos jugadores y les he dicho que si alguna vez quieren dejar la Selección que sea porque el entrenador de turno así lo elige. Que no se vayan ellos".

Además, el nacido en Pujato agregó: "Obviamente que el tiempo pasa. Los viajes, todo. Imagino que es difícil, pero la decisión tiene que ser del entrenador. Ellos tiene que estar a disposición como siempre lo han estado. Y espero que lo haya dicho por este año que era el último". Por último, cerró: "No creo, pero si fue el último fue soñado. Hizo un gran partido, un gol y toda la gente le demostró su cariño".