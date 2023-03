El delantero campeón del mundo en Qatar no suma tantos minutos en el equipo inglés y, ante cada partido, la bronca de los argentinos vuelve a entrar en escena. Pep lo elogia, pero no lo usa tanto. ¿Por qué?

¿Por qué Julián no juega tanto como debería en Manchester City? ¿Haaland es mejor? ¿No se adapta al esquema de Pep? ¿Qué sucede con el campeón mundial? Es un gran interrogante de estos días, sobre todo para el público argentino.



El campeón del mundo mostró sus mejores condiciones en la copa de Qatar: su olfato goleador, su ubicación, su capacidad de asociación. Un repertorio plagado de virtudes que lo llevaron a ser una pieza clave para el armado de Scaloni. Sin embargo, Pep no atiende a eso. O no tanto como, suponemos, debería. Con el respeto a sus logros, a su enorme carrera, el DT no lo cree así y es contundente: "Soy muy buen entrenador como para decidir si tengo que hacer sustituciones o no".



Lo cierto es que Julián jugó de titular en apenas 6 de sus 16 partidos desde que logró el campeonato frente a Francia. Un número lo suficientemente bajo como para llamar la atención. Frente al Chelsea en FA Cup logró un gol, al igual que contra Tottenham. Frente al Bournemouth marcó, asistió en copa frente al Bristol City. Una participación que suele mostrarlo en su mejor calidad goleadora y de asociación.



Las razones tácticas asoman: Manchester City ve por encima a Haaland y Pep entiende que, de preferir, no deben jugar juntos sino apostar por uno u otro. En el video desarrollamos las claves acerca del porqué no juega tanto. ¿Vos qué crees? ¿Debería ganar continuidad?