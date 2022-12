Argentina es el campeón del mundo después de 36 años de espera y un total de ocho mundiales que debieron transcurrir, con generaciones de grandes jugadores, sufrimientos, malos manejos y hasta quedar en las puertas de la gloria para lograr el más preciado trofeo. Qatar 2022 fue el fin de una larga espera, en este caso con Lionel Messi pudiendo darse el gusto que el fútbol debía darle hace tiempo.

Sin lugar a dudas que la "Pulga" es uno de los jugadores más importantes en la historia del fútbol argentino y del mundo en sí, ya que su influencia es tal en todo el planeta. A donde va el rosarino, una multitud de fanáticos gozan de segundos, minutos u hasta horas para poder verlo o hasta darse el lujo de tener el más preciado recuerdo en fotos.

En esta oportunidad, vamos a quedarnos con uno de los varios detalles que nos regalan las redes sociales, principalmente porque a Messi no siempre se le utiliza su nombre, apellido o apodo para hacer referencia a su persona. Sino que la imagen o emoji o icono o emoticon de una "cabra" aparece al lado de cada tweet, posteo de Facebook o Instagram, por lo que te contamos a qué se debe ello.

¿Por qué en las redes sociales se usa una "cabra" para nombrar a Lionel Messi?

Se utiliza una cabra porque en inglés su traducción es GOAT, pero lo que todos se alijan no es en el significado del mismo, sino que aprovechan las cuatro letras para utilizar como sigla del acrónimo "Greatest Of All the Time" (el más grande de todos los tiempos).

Este es un elogio no solamente aplicado para la "Pulga", sino también hacia Cristiano Ronaldo o hasta incluso tenistas como Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Serena Williams, basquetbolistas de la talla de Lebron James, corredores de autos cual Lewis Hamilton o Michael Schumacher, entre tantos y otros deportistas.