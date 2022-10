Carlos Roa cuenta con el privilegio de ser uno de los integrantes del selecto grupo de arqueros que representaron a la Selección Argentina en una Copa del Mundo. Por eso, su voz es más que autorizada para opinar sobre el presente del Dibu Martínez, quien custodiará, nada más ni nada menos, el arco del combinado albiceleste en la Copa del Mundo de la FIFA de Qatar 2022.

En una charla exclusiva con Bolavip, el Lechuga, respecto al guardameta del Aston Villa, expresó: ''Es una de las grandes figuras que tiene esta selección. Gran responsable de que se haya ganado la Copa América. Se ve que tiene toda la confianza de sus compañeros, porque está bien plantado en el arco de la selección. Creo que los problemas en el arco no los vamos a tener. Pero no lo vamos a tener con él y tampoco los tuvimos con Armani, porque para mí fue uno de los mejores que pasaron por el arco de la Selección Argentina. Y detrás de él, dos o tres jóvenes que vienen muy bien también. Hoy estamos muy bien, estamos cubiertos en el arco de la Selección Argentina''.

No obstante, Carlos Roa subrayó que Qatar 2022 será crucial para que Emiliano Martínez pueda mantener lo cosechado hasta la fecha:''Está todo muy bien, todo muy lindo, pero en la Selección Argentina siempre estás dando exámen. Porque por más que hayas conseguido lo que conseguiste, si no haces un buen mundial... Chau. No digo que se tira todo lo que hiciste, pero las críticas van a ser terribles. Pero le deseo de todo corazón que le vaya muy bien al Dibu Martínez. Que pueda disfrutar de lo que está haciendo que es impresionante''.

Por otro lado, marcó su postura a raíz del ''mirá que te como'' patentado por el Dibu: ''Cada jugador tiene su propia personalidad. Él demostró que tiene personalidad y esa clase de personalidad lo llevó a hacer lo que hizo. Si me preguntas a mí, creo que no es necesario, pero porque yo tengo una personalidad totalmente diferente a la de él. Si me preguntas: ¿Te gusta? No, no me gusta. Yo creo que no hace falta para ser figura, exitoso y el número uno del mundo demostrar con esa clase de actitudes. Pero no lo juzgo tampoco, porque no me toca juzgarlo''.

Para cerrar, el actual colaborador de Matías Almeyda en el AEK Atenas, respaldó a Lionel Scaloni: ''Fue algo atípico que solo puede pasar en la Argentina, porque es así, pero bueno, está ahí. Tuvo paciencia, tuvo tranquilidad, tuvo su momento y aprovechó. Y creo que estuvo bien. Se bancó las críticas y pudo conformar un plantel de jugadores importantes y sobre todo reafirmó lo que venía haciendo con la Copa América. Tiene mucho margen y mucho crédito por parte mía''.