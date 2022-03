En la previa al partido ante Ecuador, a pesar de no haber confirmado el equipo, Scaloni describió de una manera muy particular a uno de sus jugadores de la Selección Argentina.

Se viene el último partido de la Selección Argentina en las Eliminatorias CONMEBOL, donde los comandados por Lionel Scaloni viajarán hacia Guayaquil para medirse ante la Selección de Ecuador. Si bien no tiene el equipo confirmado, explicó de una manera muy particular por qué no juega uno de los jugadores más pedidos por la gente.

Más allá de la ya confirmada ausencia de Lautaro Martínez, quien ya superó el COVID-19 y se entrenó con Inter de Milán, el entrenador de la Albiceleste todavía no tiene definido a los titulares para cerrar la competencia, aunque sí priorizará a varios futbolistas que no tuvieron tanto rodaje.

Scaloni se quedó muy conforme, al igual que todo el cuerpo técnico, con la actuación de Joaquín Correa. Sin embargo, los hinchas pidieron que salga del equipo para darle lugar a Julián Álvarez, pero el DT explicó la ausencia del goleador de River: "Es el chico de moda acá en Argentina, nosotros lo adoramos, lo queremos un montón. Pero más allá de eso, es un gran jugador", inició en la conferencia de prensa. Y continuó: "Las decisiones las tomamos en base a lo que creemos que podemos hacerle daño al rival, pero no porque no juegue de entrada no significa que no confiemos en él".

Hasta el momento, el Araña disputó un total de 6 partidos con la camiseta de la Selección Argentina y no marcó goles, pero sí continúa con un gran rendimiento dentro del Millonario. Por eso mismo, los fanáticos del conjunto dirigido por Gallardo, en simultáneo con quienes priorizan a la Albiceleste por sobre todas las cosas, piden a gritos que Scaloni le dé lugar.