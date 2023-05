Llegó la hora para la presentación de la Selección Argentina dentro del Mundial Sub 20 2023, certamen al cual accedió después de oficializar su tarea como organizador tras la destitución de Indonesia. Con Javier Mascherano siendo el director técnico, los “pibes” arrancan el Grupo A del certamen enfrentando a Uzbekistán, Guatemala y Nueva Zelanda, siendo la cuarta vez en fila que participarán del torneo.

Momento de la presentación por parte de un conjunto que es ni más ni menos o que el máximo ganador del certamen, conquistando seis títulos en las ediciones 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007, con subcampeonato en 1983 mas el cuarto lugar cosechado en 2003. Esto significa que en ocho de sus 16 presencias el cuadro argentino terminó entre los cuatro mejores colocados, siendo una marca difícil de imitar.

En esta ocasión, vamos a conocer los lugares de nacimiento de cada uno de los jugadores que componen la Selección Argentina. Hay que tener en cuenta que algunos de los elementos no nacieron en el país, hecho que no se ve frecuentemente, además de que es de público conocimiento que varios de ellos no tuvieron su estreno profesional en el país donde representarán al equipo en el Mundial Sub 20.

¿Dónde nació cada jugador de la Selección Argentina?