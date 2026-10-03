El primer gol de Franco Mastantuono en la Selección Argentina: fue el 6-0 ante Burkina Faso

El volante de Fiorentina sumó su primer tanto con la camiseta albiceleste para seguir engrosando las arcas ante el combinado africano.

En su sexto partido con la Selección Argentina, llegó su primer gol. Franco Mastantuono ingresó en el segundo tiempo en el partido ante Burkina Faso, reemplazando a Julián Álvarez, y apenas 15 minutos en cancha le bastaron para sentenciar su estreno en las redes con la Albiceleste.

En una jugada que comenzó Leonel Flores por la izquierda, recibiendo un cambio de frente de Matías Soulé, el desborde de Facundo Medina terminó en el gol del volante que hoy se encuentra a préstamo en la Fiorentina.

¡DEBUT GOLEADOR PARA MASTANTUONO EN ARGENTINA!



El oriundo de Azul se anotó en la goleada ante Burkina Faso en el Monumental con el 6-0 para la Albiceleste tras una gran jugada de la Scaloneta. pic.twitter.com/unhCcDNRPU — TyC Sports (@TyCSports) October 4, 2026

El gol del pibe de 19 años nacido en Azul fue el primero del complemento, en un partido completamente liquidado para la Selección Argentina. Anteriormente anotaron Lautaro Martínez, Diallo en contra, Gianluca Prestianni, Nico Paz y Julián Alvarez.

Las frases de Mastantuono previas al duelo con Burkina Faso

El día en el que Argentina le ganó a Bolivia, Mastantuono habló y fue contundente: “Fue feo quedar afuera de la lista del Mundial, pero estuve alentando siempre a mis compañeros y Argentina para que lo hagan bien. Hicieron un Mundial increíble que creo que nos dejaron a todos los argentinos orgullosos”, comenzó a respecto en TyC Sports. “Ahora pensando en que inicia un nuevo proceso, donde yo me siento bien y puedo llegar a tener la oportunidad pero, sobre todo, trabajando para la Selección”, siguió, ilusionado con ser parte constante de este nuevo proceso.

Además, destacó cómo su cesión desde Real Madrid a Fiorentina influyó de manera positiva para su cabeza y su fútbol: “Me siento muy bien desde que me fui a Italia y cambié un poco mi vida, me vengo sintiendo muy bien y lo disfruté mucho“. Por último, soltó un elogio para Scaloni: “Él me da mucha libertad para jugar y se la agradezco“.

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Qué dijo Scaloni sobre Mastantuono

Una vez terminado el partido ante Bolivia, Lionel Scaloni fue consultado por los pibes de la nueva generación y dijo: “A Leo Flores, como al resto de los chicos, les pedimos que hagan lo que hacen sus clubes y él hace eso en su club y si viene acá y no hace eso, estaríamos preocupados”

Además, agregó: “Hay que cuidarlo, contenerlo, yo sé que en Boca lo tratan bien porque es un talento que hay que cuidarlo, como a Franco (Mastantuono), que creo que tienen la misma edad… y nosotros pensamos que es veterano. Hay que cuidarlos a estos chicos porque es la única manera que nos den frutos. No podemos pedirle a Flores que haga en todos los partidos lo que hizo en estos diez minutos”.

Los convocados de la Selección Argentina para esta fecha FIFA

ARQUEROS : Emiliano Martínez; Juan Musso, Gerónimo Rulli, Santiago Beltrán.

: Emiliano Martínez; Juan Musso, Gerónimo Rulli, Santiago Beltrán. DEFENSORES : Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Román Vega, Santiago Simón, Valentín Gómez, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios.

: Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Román Vega, Santiago Simón, Valentín Gómez, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios. VOLANTES : Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Giuliano Simeone, Equi Fernández.

: Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Giuliano Simeone, Equi Fernández. DELANTEROS: Nicolás González, Gianluca Prestianni, José Manuel López, Santiago Castro, Julián Alvarez, Lautaro Martínez, Lionel Messi, Leonel Flores.