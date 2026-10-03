Los puntajes de Argentina vs. Burkina Faso: jugador por jugador

La Albiceleste no encontró equivalencias ante el elenco afriano y firmó una abultada goleada en el Estadio Monumental.

Emiliano Martínez (6): Nulo trabajo en el primer tiempo. Tapó la única que le llegó en el complemento.

Agustín Giay (5): Algo apurado por momentos, aún sin marca encima. Otros buenos desbordes, permitidos por la débil defensa rival.

Cristian Romero (6): Jugó solo el primer tiempo y no tuvo demasiado trabajo en la zaga.

Lisandro Martínez (6): Mismo escenario que su compañero de defensa. Noche tranquila en la última línea.

Facundo Medina (6): Se dedicó a una labor más defensiva. Poca participación, pero correcta.

Enzo Fernández (8): Manejó los hilos y les cambió el ritmo a las jugadas con sus intervenciones. La figura del partido.

Alexis Mac Allister (5): Poca participación ofensiva. No tuvo mayores incovenientes en el medio.

Nicolás Paz (7): Uno de los más activos de la cancha. Desequilibrante en los 45 minutos en los que jugó.

Gianluca Prestianni (7): Aprovechó un centro atrás para gritar su primer gol con la Albiceleste. Salió en el entretiempo.

Publicidad

Julián Álvarez (6): Mostró una mejor imagen que ante Bolivia y de a poco suma confianza. Volvió a aportar gol.

Lautaro Martínez (7): Abrió la cuenta de rebote en un penal y aportó dos asistencias.

INGRESARON

Leonardo Balerdi (6): Al igual que los centrales titulares, tuvo un segundo tiempo tranquilo.

Matías Soulé (6): Aportó otro ritmo y generó situaciones en su rato en cancha.

Leonel Flores (6): Muy picante como extremo izquierdo. Le faltó coronar de cara al arco rival.

Franco Mastantuono (6): Gritó su primer gol con la camiseta de Argentina al aprovechar las libertades que dio el rival.

Tomás Palacios (6): Tampoco tuvo trabajo en el fondo de cancha.

Giuliano Simeone (6): Ingresó con su garra habitual. Marcó el séptimo de cabeza.

Nicolás González (6): Actuación sin sobresaltos para el de Atlético de Madrid.

Valentín Barco (7): Todas sus intervenciones fueron claras y a favor del ataque. Aportó una asistencia.

Publicidad

Santiago Castro (6): Mereció el gol en su tramo en cancha. El travesaño se lo negó.

Exequiel Palacios (6): Correcta participación del volante en la recta final del partido.

Gerónimo Rulli (-): Sin calificación. Ingresó en el final.