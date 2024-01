Oscar Ruggeri, en una entrevista, se volvió a lamentar por las malas decisiones que tomó Diego Armando Maradona a lo largo de su vida, las cuales, sin dudas, provocaron su temprano deceso con apenas 60 años y 25 días. Hoy, a un poco más de tres años del día que la Argentina lo lloró por primera vez, el Cabezón se suelta un poco más para opinar del triste desenlace de quien fuera en vida su compañero en la Selección.

“Es una pena que él haya decidido vivir de esa manera. La primera culpa es de él, de uno mismo. Si le echamos la culpa a los demás es como que vos te liberás. Las decisiones las tomamos cada uno”, señaló el actual panelista y exjugador de Boca, River, Vélez, San Lorenzo de Almagro y Lanús, entre otros, en conversación con Infobae.

En esa misma línea, Oscar Ruggeri, siempre en referencia a Diego Maradona, añadió: ”Vi droga pero de verdad jamás se me dio por decir: ‘Voy a probar a ver qué es lo que siento’. Jamás. Mirá que vi, eh. Ofrecían por todos lados. Con Diego tuve un montón de peleas por eso, nos hemos enojado y abrazado. No podía creerlo en este fenómeno, era un desperdicio para su vida”.

No obstante, Ruggeri remarcó la calidez de Diego como capitán del combinado nacional: ”Por ahí uno desde el egoísmo dice: “Imaginate Diego hoy en la FIFA”. Estaríamos rodeándolo la mayoría de los jugadores que estuvieron con él. La gente no sabe lo bueno que era con nosotros, los compañeros. Yo lo que viví con él es imposible olvidarlo y duele que no esté acá entre nosotros y que pueda estar disfrutando”.

Oscar Ruggeri se apenó por el título de la Selección Argentina en Qatar 2022 que no pudo disfrutar Diego Maradona

En la consagración de la Selección Argentina en la Copa del Mundo de la FIFA de Qatar 2022 se sintió la falta de Diego Maradona que, sin dudas, hubiera estado arengando y, posteriormente, festejando como el hincha número uno de la Albiceleste. Sin embargo, los hinchas con su imagen en camisetas y en banderas, así como el plantel y cuerpo técnico con declaraciones, siempre lo tuvieron presente.

No obstante, Oscar Ruggeri se apenó por la ausencia de Pelusa, quien, probablemente, hubiese ingresado al campo de juego del Estadio Lusail para entregarle la Copa del Mundo a Lionel Messi: ”Hubiese estado ahí adentro de la cancha corriendo. ¿Cómo lo parabas? Se hubiese metido en la cancha e hubiese ido corriendo al lado de Messi. Imaginate la foto de los dos campeones del mundo con la Copa. Para mí hubiera entregado él la Copa”.

Oscar Ruggeri se ve reflejado en Cristian Romero

”El Cuti juega bien, pero cuando va dividida asusta. Aparte es tiempista. No sale por salir, sale seguro. Junto con Otamendi son dos animales”. Además, subrayó la tranquilidad que la zaga central le brinda a Leo: ”Porque cuando se te complican los partidos decís: “Tenés a Messi”. Este chico es un genio para mí, al igual que lo fue Diego. Siempre aparece y algo hace. Pero ¿sabés lo que es mirar para atrás y tener ese paredón? Y si lo pasan, está el arquero”.