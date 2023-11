Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa y tocó todos los temas. Por supuesto que la ausencia de Alejandro Garnacho estuvo entre las preguntas que le hicieron y, lejos de esquivar el tema, argumentó su decisión de no convocarlo para los partidos ante Uruguay y Brasil.

“Lo de Ale es una cuestión futbolística”, arrancó justificando el DT, que después explicó un factor clave para entender su elección: “Nosotros somos seres humanos y no nos gusta traer jugadores y dejarlos afuera constantemente o que no formen parte del plantel”.

“Todos quieren estar, está buenísimo, pero hay veces que la parte humana juega y tenés que tomar decisiones. No hubiera sido fácil traerlo, estar acá y que no se cambie (que no vaya ni al banco). De hecho, en las últimas convocatorias no tuvo minutos”, argumentó.

Y cerró: “Hay veces que hay que tomar decisiones, pero es un chico que está en el radar nuestro y va a seguir estando. Recién empieza y tiene un enorme futuro”.

Los pocos minutos de Garnacho en la Selección

La explicación de Scaloni se sostiene con los datos. Tras haber sumado minutos en los amistosos ante Australia (su debut) e Indonesia, el hispano-argentino no mantuvo esa continuidad en las Eliminatorias. En la primera fecha FIFA fue al banco contra Ecuador y Bolivia, ingresando apenas 5 minutos en la altura de La Paz. Contra Paraguay y Perú, en octubre, fue suplente y no ingresó.

Teniendo en cuenta que en esta convocatoria regresaron figuras como Di María y Dybala, además de que su rendimiento personal en el Manchester United no es el mejor, tiene sentido que el DT no lo haya elegido para esta doble fecha.

Los números de Garnacho en la temporada

Sumando Premier League, Champions League y Carabao Cup, Alejandro Garnacho lleva jugados 16 partidos en la temporada. Hasta el momento, pudo convertir un solo gol (vs. Crystal Palace en septiembre) y no sumó asistencias.

La lista de convocados de la Selección Argentina para enfrentar a Uruguay y Brasil

ARQUEROS: Emiliano Martínez, Franco Armani, Juan Musso y Walter Benítez

DEFENSORES: Gonzalo Montiel, Pablo Maffeo, Nahuel Molina, Germán Pezzella, Cristian Romero, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Francisco Ortega y Nicolás Tagliafico

MEDIOCAMPISTAS: Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso y Alexis Mac Allister

DELANTEROS: Paulo Dybala, Ángel Di María, Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Nicolás González y Lucas Ocampos.