¿Paredes a Boca? Qué dijo Scaloni sobre cómo afectaría a la Selección Argentina

Los dirigentes de Boca siguen esperando por la respuesta de Leandro Paredes, quien aún no definió si dejará a AS Roma para retornar al fútbol argentino. Pero en el mientras tanto, se instaló un debate entre la opinión pública: ¿Lionel Scaloni lo tendría en cuenta para las futuras convocatorias a la Selección Argentina?

Una de las principales preguntas que se hacen los futbolistas del seleccionado nacional es si se mantendrán dentro de la consideración de Scaloni en el caso de que dejen las luces de las principales ligas europeas para mejorar su economía, principalmente cuando aparecen las ofertas de Medio Oriente, tal como ocurrió con Paulo Dybala a mediados de 2024. Y ante esta situación, el DT nacido en Pujato dejó en claro cuál es la postura del cuerpo técnico.

A través de una entrevista con DSports, el entrenador de la Selección Argentina fue consultado por la posibilidad de que Paredes regrese al club que lo vio nacer, y en cómo podría llegar a afectar que, en cuanto a lo deportivo, emigren hacia una ‘liga inferior’, como podría ser considerada la Liga Profesional en relación a la Serie A o la Premier League, por citar ejemplos.

“Lo aprecio como si fuese mi hermano, más que mi hijo, porque no es que haya tanta diferencia. Pero siempre hemos actuado igual. Con los chicos que han podido cambiar de club, nosotros no nos metemos. Nosotros valoramos otras cosas: valoramos cómo juegan y me da igual que esté en una liga, en un club grande, en un club chico“, indicó el entrenador campeón del mundo en Qatar 2022.

Tras dejar en claro que no habría una complicación ante una futura convocatoria de Paredes, completó su opinión: “Nosotros valoramos el desempeño futbolístico y las decisiones personales, deportivas y todo eso, corresponden a ellos”. De esta manera, el oriundo de San Justo sabe que, en caso de retornar al Xeneize, su presencia en la Albiceleste dependerá exclusivamente de su rendimiento y no de la camiseta que porte.

Leandro Paredes, el sueño de la dirigencia de Boca.

Publicidad

Publicidad

Paredes quiere apurar su salida de Roma para que le busquen reemplazante

La intención de Leandro Paredes de volver a Boca también deja un problema muy evidente para AS Roma. El técnico Claudio Ranieri lo considera una pieza fundamental y titular indiscutido, por lo que le deben buscar un reemplazante y el tiempo apremia.

El libro de pases en Italia cierra el próximo 3 de febrero por lo que el jugador quiere resolver su salida lo antes posible para que su actual club pueda salir rápido en busca de un fichaje en su posición. Son horas decisivas para definir su situación, mientras los hinchas del Xeneize sueñan con su regreso.

ver también La nueva charla entre Leandro Paredes y Juan Román Riquelme: qué deben resolver para que vuelva a Boca

Fechas y sedes de la fecha 13 de las Eliminatorias CONMEBOL para el Mundial 2026

Paraguay vs. Chile : jueves 20 de marzo a las 20:00 horas en el Estadio Defensores del Chaco (Asunción).

: jueves 20 de marzo a las 20:00 horas en el Estadio Defensores del Chaco (Asunción). Brasil vs. Colombia : jueves 20 de marzo a las 21:45 horas en el Estadio Mané Garrincha (Brasilia).

: jueves 20 de marzo a las 21:45 horas en el Estadio Mané Garrincha (Brasilia). Perú vs. Bolivia : jueves 20 de marzo a las 22:30 horas en el Estadio Nacional (Lima).

: jueves 20 de marzo a las 22:30 horas en el Estadio Nacional (Lima). Ecuador vs. Venezuela : viernes 21 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Rodrigo Paz Delgado (Quito).

: viernes 21 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Rodrigo Paz Delgado (Quito). Uruguay vs. Argentina: viernes 21 de marzo a las 20:30 horas en el Estadio Centenario (Montevideo).

Publicidad

Publicidad

Fechas y sedes de la fecha 14 de las Eliminatorias CONMEBOL para el Mundial 2026

Bolivia vs. Uruguay : martes 25 de marzo a las 17:00 horas en el Estadio Municipal de El Alto (El Alto).

: martes 25 de marzo a las 17:00 horas en el Estadio Municipal de El Alto (El Alto). Colombia vs. Paraguay : martes 25 de marzo a las 21:00 horas en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez (Barranquilla).

: martes 25 de marzo a las 21:00 horas en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez (Barranquilla). Venezuela vs. Perú : martes 25 de marzo a las 21:00 horas en el Estadio Monumental de Maturín (Maturín).

: martes 25 de marzo a las 21:00 horas en el Estadio Monumental de Maturín (Maturín). Argentina vs. Brasil : martes 25 de marzo a las 21:00 horas en el Estadio Más Monumental (Buenos Aires).

: martes 25 de marzo a las 21:00 horas en el Estadio Más Monumental (Buenos Aires). Chile vs. Ecuador: martes 25 de marzo a las 21:00 horas en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos (Santiago).

*Horarios de Argentina

ver también El entrenador de Roma habló sobre la posible vuelta de Paredes a Boca: “Él no me dijo nada”