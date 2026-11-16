El campeón del mundo se encuentra en plena adaptación en el Millonario y el DT destacó que no le 'preocupa' su presente.

Luego de la derrota ante Uruguay en La Bombonera, la Selección Argentina se prepara para su segundo y último amistoso en esta Fecha FIFA. Este martes, la Albiceleste enfrentará a Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Antes del viaje de la Albiceleste desde Ezeiza, Lionel Scaloni brindó este lunes una conferencia de prensa para repasar la actualidad de su equipo. En concreto, se refirió al presente de Thiago Almada, que todavía no logró desplegar su mejor nivel en River Plate y cómo afecta esto a su trabajo en el plano internacional.

“Hablé con Thiago antes del partido de Uruguay para decirle que juegue tranquilo, que sabemos cómo juega. Él tuvo una lesión por la que se tuvo que bajar en la última convocatoria”, reveló Scaloni sobre cómo lo aconsejó antes del clásico rioplatense.

Y auguró un buen futuro del volante ofensivo en el Millonario: “En River va a andar bien. Es un equipo que juega bien, que tiene jugadores de buen pie. Pedir tiempo a veces es difícil porque es un equipo grande, pero al final se va a acoplar. En la medida que el equipo crezca y juegue bien él va a jugar bien. No tengo dudas”.

Scaloni confía en el progreso de Almada. (Foto: Getty)

“En cuanto a nosotros va a estar porque es un chico que nos da un montón. A veces de extremo, a veces adentro. El momento no es que nos preocupe porque no estamos jugando grandes cosas. Sabemos que él estando bien lo que nos puede dar. Es misión de nosotros ponerlo bien, de River, de él mismo también, que es un chico trabajador. Ha demostrado que puede jugar bien, así que no nos preocupamos”, cerró el DT contando con él para lo que viene.

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🗣️🇦🇷 Lionel Scaloni reveló que charló con Thiago Almada para hacerle saber que confía en su nivel y tiene su lugar asegurado. pic.twitter.com/fXLsbSXcxr — Bolavip Argentina (@BolavipAr) November 16, 2026

Posible XI de la Selección Argentina vs Costa Rica

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Román Vega; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nico Paz; Matías Soule o Franco Mastantuono, Julián Álvarez, Gianluca Prestianni.

Datos clave

Scaloni aconsejó a Thiago Almada que “juegue tranquilo” en la Selección.

que “juegue tranquilo” en la Selección. Thiago Almada está en River Plate , donde se espera que mejore su nivel.

, donde se espera que mejore su nivel. Scaloni confía en Almada, destacando su valor para la Selección Argentina.