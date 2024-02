Días después de la baja de China como sede, la Selección Argentina ya sabe dónde jugará la fecha FIFA de marzo. La gira de la Scaloneta se muda a Estados Unidos, más precisamente en la Costa Este (estadios a confirmar), con una novedad en cuanto a los rivales.

El equipo de Lionel Scaloni buscaba mantener a los mismos rivales pese al cambio de escenario. Lo cierto es que sí habrá partido contra Nigeria, pero no contra Costa de Marfil. Finalmente, los flamantes campeones de la Copa Africana de Naciones no enfrentarán a la Albiceleste.

Según informó el periodista Gastón Edul, el nuevo adversario será de Latinoamérica y no saldrá de Panamá o El Salvador. De esta manera, se ratifica que los campeones del mundo no chocarán contra ningún combinado europeo en estos amistosos.

Por qué se cayeron los amistosos en China

Todo comenzó cuando Inter Miami llegó a Hong Kong a disputar uno de sus amistosos de pretemporada. El malestar llegó cuando Lionel Messi, lesionado, no ingresó ni un minuto al partido que su equipo disputó ante un combinado local. Si bien fue al banco de suplentes, ni siquiera se puso los botines.

Leo se encargó de pedir disculpas por no haber podido cumplir con las expectativas: “Habíamos tenido un entrenamiento a puertas abiertas del que salí por la cantidad de gente que había. Después, son cosas del fútbol. A cualquiera le puede pasar tener una lesión. A mí me tocó en Hong Kong y no pude estar“. La explicación no alcanzó para calmar las aguas.

Días después, la Oficina de Cultura, Deportes y Turismo de Hong Kong manifestó su enojo en un comunicado: “Messi pudo jugar activa y libremente en Japón. El gobierno espera que los organizadores y los equipos puedan dar explicaciones razonables”. En consecuencia, cancelaron los contratos.