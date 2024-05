Después de padecer complicaciones físicas durante un tiempo considerable, Rafael Nadal volvió al ruedo. De hecho, en el Abierto de Madrid, donde es local, se despachó con actuaciones más que interesantes que dejaron en claro que todavía tiene hilo en el carretel. Inclusive, el nacido en Mallorca llegó más lejos de lo esperado.

Sin embargo, este martes, Nadal, que se encamina hacia los 38 años de edad, no pudo en la instancia de octavos de final. Se encontró frente a frente con el checo Jiri Lehecka y no pudo hacer demasiado, ya que, pese a no desentonar, fue barrido en dos sets. Su contrincante se impuso por 7-5 y 6-4 para avanzar hacia la siguiente instancia.

De todas maneras, quien es considerado como el mejor tenista de todos los tiempos sobre polvo de ladrillo no se mostró del todo consternado por esta eliminación en la capital española. Por el contrario, expuso ánimo y hasta supo ilusionar a propios y extraños de cara a lo que viene, dejando en claro que no dará el brazo a torcer.

“Lo he disfrutado. Hace tres semanas no sabía si volvería a jugar un partido oficial, esto es totalmente real. Y he podido despedirme aquí en pista y con un nivel bastante decente. Para mí significa mucho haber podido jugar aquí, en todos los sentidos: tenístico y emocional”, señaló Nadal sobre su participación en Madrid.

“Me llevo de aquí una energía muy bonita, un recuerdo inolvidable. No sé si será la última vez que juegue en España, no sé si puede haber alguna otra opción. Hay una Copa Davis por delante. He terminado mi camino aquí en Madrid pero aún no he acabado mi camino con una raqueta en la mano”, continuó manifestando, esperanzando a todos.

“Me queda camino por recorrer y todavía no quiero soltar toda la adrenalina. He dado pasos hacia adelante, no tengo dudas. Ahora toca ver si puedo consolidar esos avances. Llegué aquí con dudas en todos los sentidos y me voy de aquí con menos dudas. Ha sido una semana increíblemente positiva, de verdad”, añadió el español.

“Hoy he jugado un duelo en el que mi rival ha estado a un nivel altísimo y aún así he estado competitivo. Tuve algunas oportunidades, pequeñas, en el primer set, en un tramo en el que estaba jugando mejor que él. Después no ha podido ser. Me voy satisfecho con la semana en todos los sentidos. Mucho mejor de lo que hubiera podido esperar”, completó al respecto.

¿Jugará Roland Garros?

“No sé lo que puede pasar pero ahora tengo a mis espaldas cuatro partidos en Madrid. Esta es la realidad. Hoy venía más cansado muscularmente pero no es nada grave. Lo de París… entiendo vuestra urgencia y a mí también me gustaría tener una visión clara de lo que va a pasar, pero como a día de hoy no la tengo, no puedo decir más”.

El balance sobre el presente

“Para mí es un principio básico vital: volver a casa con la sensación de que hice todo lo que está en mi mano para que todo salga bien. Esto ha sido básico desde que empecé mi carrera. La sensación de esforzarte para que las cosas salgan bien es algo que he llevado casi al extremo en mi carrera”.