La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) informó este martes que las tenistas argentinas Melina Ferrero y Sofía Luini, ambas de 31 años, han sido suspendidas por manipulación de partidos, con castigos de 3 y 7 años respectivamente.

Ferrero, que alcanzó el puesto 731 en el ranking WTA, admitió su responsabilidad al no responder a las acusaciones, mientras que Luini, quien llegó al puesto 492, negó los cargos. De esta manera, no podrán participar en eventos de tenis hasta sus fechas de reintegración: Ferrero en julio de 2027 y Luini en julio de 2031.

En su informe, el ente explicó que las sanciones están vinculadas a un caso penal recientemente concluido que involucra a un sindicato de arreglo de partidos en Bélgica: “La colaboración entre la ITIA y las autoridades belgas condujo a una sentencia de prisión de cinco años para el líder del sindicato, Grigor Sargsyan”.

Cabe recordar que en este caso ya hubo otros siete jugadores que nunca ingresaron al top 100, todo de origen belga, que fueron sancionados: Arthur de Greef y Romain Barbosa, Alec Witmeur, Arnaud Graisse, Julien Dubail, Maxime Authom y Omar Salman. Todos con castigos que incluyen multas económicas que van desde los 30 mil a los 60 mil dólares.

El caso de Ferrero y Luini suspendidos por arreglo de partidos

Melina Ferrero y Sofía Luini no son las primeras que caen dentro de este tipo de redes. Actualmente, Argentina tiene ocho tenistas castigados por corrupción relacionado con arreglo de partidos y esto la convierte en el segundo país con mayor cantidad de sancionados, después de Francia.

Con respecto a Luini, sus casos están vinculados a seis partidos ocurridos entre 2017 y 2018 y la acusación incluye facilitar apuestas, manipulación de partidos, aceptar dinero y no denunciar la corrupción. En total se le imputaron 22 cargos y una multa de 30 mil dólares.

Además, participó por última vez en un torneo internacional en septiembre de 2022 en Eldorado, Misiones. A finales de ese año, ganó el Interclubes de Primera de la AAT con San Lorenzo de Almagro, y en 2019 obtuvo el tricampeonato con un destacado equipo. También jugó la qualy del Argentina Open femenino y fue activa en torneos del circuito Haciendo Tenis. Actualmente, juega al pádel profesional y en abril de esta temporada participó en el FIP Rise de Buenos Aires. Su sanción por arreglo de partidos durará hasta el 22 de julio de 2031.

Por su parte, Melina Ferrero, quien llegó a ser la 731ª del ranking WTA en 2015, no respondió a los 12 cargos por manipulación de partidos en 2017 y 2018, lo que la ITIA interpretó como una admisión de responsabilidad. La sanción impuesta incluye tres años de suspensión y una multa de 15 mil dólares, confirmada en la audiencia de mayo. Su caso implica facilitación de apuestas, manipulación de partidos, aceptar dinero por no dar el máximo rendimiento y no reportar intentos de soborno.

Ferrero, que jugó por última vez a nivel internacional en 2019, ahora reside en Barcelona y su suspensión finalizará el 22 de julio de 2027.