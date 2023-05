Guarello extraña a juvenil que Colo Colo mandó a préstamo: "¿Ese cabro no era para potenciarlo?"

Colo Colo no logra dar con el lateral derecho titular tras la salida de Óscar Opazo. En la zona han actuado Jeyson Rojas, Bruno Gutiérrez y también César Fuentes. Además, el Cacique tiene talento joven a préstamo en otros clubes del fútbol chileno.

Uno de los jugadores que se puede desempeñar por la banda diestra que se encuentra cedido es David Tati. El futbolista estuvo cedido en la temporada 2021 en Universidad de Concepción y en la pasada en Deportes Temuco, ambos en Primera B. Para este ciclo, Hector Almandoz le dio la oportunidad en Deportes Copiapó que compite por primera vez en Primera División.

Juan Cristóbal Guarello se refirió a la situación del joven de 20 años que fue mundialista Sub 17 con La Roja: "Colo Colo no tiene lateral derecho. Tiene a Tati y capaz que lo vendió ¿Realmente ese cabro no era potenciarlo?", dijo en Pierna Fuerte de Agricultura.

El periodista planteó la opción del defensor: "¿No valía la pena esperarlo? Prestarlo un año y traerlo de vuelta ¿Realmente no daba? ¿Son tan mejores lo que había acá? Son las cosas que uno se pregunta. O vienen a Colo Colo y se les come el entorno y terminan bajando su nivel".

En Copiapó, David Tati ha sido empleado por Almandoz tanto por el sector derecho como el izquierdo. Por la banda zurda jugó los 90' en la caída del León de Atacama frente 1-0 a Ñublense en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán.

David Tati salió a préstamo por tercera temporada consecutiva desde Colo Colo.

Tati tuvo buenas intervenciones en el compromiso ante los Diablos Rojos, puesto que en dos ocasiones cerró de buena forma para salvar un gol inminente.