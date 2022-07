EN VIVO | ONLINE | En el Estadio Pascual Guerrero de Cali, Paraguay y Chile afrontarán un nuevo desafío cuando se enfrenten este lunes 11 de julio, en el duelo correspondiente a la 2° jornada del Grupo A de la Copa América Femenina 2022. Entérate, a continuación, hora y canales de TV para ver EN DIRECTO el encuentro, y sigue al instante todo lo sucedido.

+ Paraguay vs. Chile: ¿Cómo llegan al partido por la Copa América Femenina?

La Albirroja llega a este compromiso tras caer por 4-2 ante Colombia en su primera presentación en el torneo, colocándose de este modo en la 4° posición del Grupo A, aún sin unidades.

La Roja, mientras tanto, tuvo fecha libre en la primera jornada del certamen, y tendrá su debut definitivo ante el Seleccionado Paraguayo.

+ La caída de Paraguay ante Colombia:

+ Paraguay vs. Chile: ¿Cuándo, cómo y dónde ver EN VIVO por la Copa América Femenina?

El partido Paraguay vs. Chile se llevará a cabo este lunes 11 de julio, en el Estadio Pascual Guerrero, desde las 17.00 hora Chile, por la segunda fecha del Grupo B de la Copa América Femenina.

Horario y TV por país:

Argentina: 18.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Uruguay: 18.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Brasil: 18.00 horas (Sin TV)

Chile: 17.00 horas por DirecTV Sports, DirecTV Go y Canal 13

Paraguay: 17.00 horas por Copa América YouTube

Bolivia: 17.00 horas por Canal a confirmar

Venezuela: 17.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Colombia: 16.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Ecuador: 16.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Perú: 16.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go