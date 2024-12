Colo Colo sigue trabajando en su mercado de fichajes. El cuadro albo debe buscar un arquero para reemplazar a Brayan Cortés, por lo que ha recibido diversos ofrecimientos para la temporada 2025.

Tras el portazo de Claudio Bravo, la directiva de Blanco y Negro recibió una importante propuesta: incorporar a un joven portero de 23 años. ¿Dónde milita? En la categoría de honor del fútbol chileno.

Su nombre: Tomás Ahumada. Según reveló Al Aire Libre, el guardavallas de Audax Italiano fue ofrecido a Colo Colo durante las últimas horas. Tiene contrato vigente hasta 2027 en el club de La Florida.

Una opción con una característica particular: su edad. Es la alternativa más joven en la baraja que tiene el cuadro de Macul para el puesto. Dista de jugadores como Keylor Navas (38 años) y Matías Dituro (37 años), entre otros.

Durante la última temporada, jugó 16 partidos con la camiseta del conjunto itálico. Recibió 18 goles y logró mantener su valla invicta en cuatro ocasiones.

¿Arribará a Macul? Los albos deben acelerar la búsqueda de un nuevo nombre para el arco. Y qué mejor que hacerlo con el regalón de Brayan Cortés. Puede ser su sucesor en el Estadio Monumental.

Atento, Colo Colo: el regalón de Brayan Cortés

Durante agosto de 2023, Brayan Cortés recibió una particular pregunta en TNT Sports. El iquiqueño fue consultado sobre el portero que más le sorprendía del fútbol chileno durante aquella época. No dudó en su respuesta.

“El mejor arquero para mí… me gusta mucho Ahumada de Audax, muy buen arquero. Es muy ágil, he estado con él, es muy rápido. Me llama mucho la atención Tomás”, lanzó.

¿Lo reemplazará en Macul? Al menos, la carta de recomendación está sobre la mesa. Ahora, Colo Colo deberá tomar su decisión para suplir el vacío que quedó en el arco.