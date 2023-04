Colo Colo vive días movidas dentro de la concesionaria que administra el futuro del club popular, toda vez que este viernes 21 de abril en el Estadio Monumental se llevará a cabo la junta de accionistas para elegir al nuevo directorio albo.

Ante este tema, el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, sacó la voz junto a El Deportivo del diario La Tercera y aseguró que se siente “Con harto entusiasmo, trabajando bastante y poniendo el hombro para que nos vaya bien en ambos campeonatos”.

Sobre la junta de accionistas y la elección del directorio, el mandamás de la concesionaria alba aseguró que “Cada uno está viendo sus respectivas cosas y analizando la situación”.

Mosa amenaza con volver a la presidencia de Blanco y Negro. | Foto: Photosport

“Ahí vamos a ver, falta una semana. No lo he decidido (una posible reelección). Yo creo que Colo Colo necesita estabilidad y los proyectos deben ser a largo plao, así que eso sería lo más conveniente, no tengo una aspiración personal”.

Consultado sobre si le gustaría ver a Aníbal Mosa de nuevo como presidente de Blanco y Negro, el citado medio señaló que Stöhwing no quiso ahondar en el tema, pero sí fue tajante al decir que “Como hincha, no”.

En el cierre, estalló por la reducción de aforo que recibió el Estadio Monumental de cara al duelo de Copa Libertadores entre Colo Colo y Monagas del próximo miércoles: “Muy inadecuada, no lo entiendo. Vamos a ver qué podemos hacer, pero me parece muy desatinado”, cerró.