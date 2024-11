Es una de las teleserie más largas de los últimos años en el fútbol chileno y nuevamente está dando que hablar. Se trata del caso Erick Wiemberg, lateral izquierdo que viene de hacer una gran temporada con Colo Colo, en el que fue su segundo año a préstamo desde Unión La Calera.

Para el entrenador Jorge Almirón es una prioridad que el Cacique pueda asegurar al jugador de 30 años para la temporada 2025, por lo que en Blanco y Negro están en conversaciones con los Cementeros para ver la forma de extender su estadía en el Estadio Monumental.

El problema, es que en todo este tiempo han excluído del negocio a Deportes Valdivia, club que posee el 50% de los derechos económicos del futbolista que es oriundo de aquella ciudad.

En esta ocasión BOLAVIP se puso en contacto con su presidente, Raúl Villablanca, quien una vez más acusó que nadie se ha puesto en contacto con el Torreón para ver la forma de vender a Wiemberg, ya que existen varias cláusulas entremedio.

“Sabemos por lo que sale en los medios de comunicación nomás. El año pasado me llamó Álex Varas, su representante, que Calera, que esto, que allá. Jamás han hablado conmigo, nunca, nadie, los que corresponden, en este caso Calera. O alguna vez Colo Colo para hacer una consulta, jamás. Este año nadie”, comenzó diciendo quien también es el controlador del elenco de Los Ríos.

– ¿Usted se ha tratado de comunicar con Unión La Calera?

Los dos años que ha estado Erick, el otro día se le salió al presidente de Colo Colo (Aníbal Mosa), que dijo que ellos habían mandado jugadores (a préstamo). Y a nosotros nunca nos han preguntado nada, con Calera traté de comunicarme el año pasado, nadie me dio bola. Ni (Ricardo) Pini ni el gerente Christopher Pons.

– ¿Y con Colo Colo?

Yo le mandé varios WhatsApp a Daniel Morón (gerente deportivo de Colo Colo). Me contestó una vez de muchos mensajes. Yo lo llamé en marzo del 2024 porque andaban con la tontera de la venta y jamás me contestó de nuevo.

La cláusula en el contrato entre Deportes Valdivia y Unión La Calera

– ¿Hay una cláusula que impide que los clubes puedan vender por separado estos derechos económicos?

Hay un contrato. Tampoco pueden vender el 50% ellos, o sino yo habría vendido qué rato igual. No puede vender cada uno por su lado. Hay un contrato donde Calera tiene que preguntarnos. Ellos saben muy bien que no podemos vender el 50% cada uno separado y además ellos tienen que preguntarnos a nosotros. Y si nosotros queremos igualar, se lo pagamos y listo, la parte de ellos. Está hecho así para que no hagan negocios truchos, para eso es la cláusula.

– Pero La Calera tiene los derechos federativos, por eso pueden disponer del jugador.

Nosotros somos dueños del 50% de los derechos económicos de Erick. Ellos son los dueños de los derechos federativos, por algo jugaba allá y ellos lo pasan. Cualquier ejercicio económico que haya en este caso, cuando pasan un jugador también es un beneficio, tendrían que haber cuantificado eso y darnos la mitad a nosotros. Cuando ellos tienen una oferta la tienen que obviamente mostrar a Deportes Valdivia. Y es más, nosotros podemos igualar y quedarnos nosotros con el pase.

– ¿No existe un vacío para Deportes Valdivia al estar en Tercera División?

Es una sociedad anónima, no tiene nada que ver en la categoría que esté, la empresa sigue. El club no deja de ser club porque está en ANFA, es la misma sociedad anónima vigente y siempre va a seguir vigente hasta que alguno la desaparezca o la venda.

Erick Wiemberg se formó y debutó con Deportes Valdivia. (Foto: Javier Torres/Photosport)

La indemnización que tendría que pagar La Calera por Erick Wiemberg

– ¿Los derechos económicos de Deportes Valdivia tienen fecha de caducidad?

Jamás, no tiene fecha de caducidad. Y si Calera no logra venderlo, además tienen que a nosotros pagarnos 500 mil dólares más lo que nos deben, porque nos deben 70 mil dólares del 50%.

– Erick Wiemberg termina contrato con Unión La Calera en 2025. ¿Qué pasaría en ese caso?

Él quedaría libre en 2025 y ahí se reactiva otra cláusula, ellos tienen que pagarnos 500 mil dólares a nosotros porque quedó libre Wiemberg. Queda libre y Calera nos tiene que pagar por esos derechos que no lograron vender. Es así, porque ellos no hicieron el negocio. Sería estúpido, porque ellos tampoco tendrían derecho ninguno y además tienen que indemnizar al club que es su socio, que somos nosotros.

– Entonces, la solución es que paguen la parte que corresponde.

A ellos les gustará que uno vaya a tribunales. Finalmente tienen que hacerlo, si no pueden apropiarse de algo que no es de ellos. Si aquí hay respaldos, hay contratos, ese es el tema. No es llegar y vender una parte.

Erick Wiember llegó a Unión La Calera en 2019 y fue enviado a préstamo a Colo Colo en 2023 y 2024. (Foto: Andrés Pina/Photosport)

En Valdivia desean vender a Wiemberg a Colo Colo

– Muchas veces aparece en los medios que Deportes Valdivia ponía trabas para la venta de Erick Wiemberg. ¿Es así?

Siempre dicen los medios que Valdivia es el que coloca un problema. Jamás hemos puesto un problema, imagínate la situación que tiene Deportes Valdivia, cómo nos vendría venderlo. Tenemos el club, el año pasado, con 1.300 millones de deuda. Imagínate, ¿cómo vamos a poner problemas?

– También se hablaba de cifras elevadas.

Todos dicen que Valdivia coloca una cifra exagerada y pone problemas para hacer la venta, imagínate. Jamás nos han llamado, jamas nos han comunicado y estamos esperando que se cumpla lo que corresponde en el contrato nomás.

– ¿En cuánto tienen avaluado este 50% de los derechos económicos de Wiemberg?

500 mil dólares en su oportunidad, más o menos. En el fondo es lo que valúa hoy día, porque un millón de dólares se supone que es el valor total de él. ¿Cómo nosotros vamos a decir que no queremos los 500 mil dólares.

– En conclusión, Deportes Valdivia está disponible para esta transferencia.

El único patrimonio que tenemos es Wiemberg. Nos vendría muy bien la venta de Erick, nos ayudaría mucho. Nuestra esperanza es que se comuniquen, en algún momento sean personas honestas, transparentes, que digan ‘esto nos están ofeciendo y en esto queremos venderlo, ¿qué les parece a ustedes?’. Tenemos claros nuestros derechos y deberes en el contrato, nunca hemos bloqueado, ni siquiera nos han consultado, pero tenemos claro nuestros derechos por eso esperamos tranquilos.