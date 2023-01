Colo Colo disputa en estos momentos lo que es su primer gran desafío en esta temporada 2023, en la que los ‘Albos’ se enfrentan ante Magallanes con la ilusión de levantar el título de la Supercopa, para iniciar el año con el pie derecho.

En la previa a este encuentro, el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing habló con los medios, en donde fue consultado ante el tema de los refuerzos, en la que abordó las declaraciones de Gustavo Quinteros, quien dijo que el plantel estaba despotenciado, algo a lo que el mandamás llamó a la calma.

“El potenciamiento real lo vamos a ver cuando estén todos los jugadores y todavía falta que lleguen tres jugadores, no escuché lo de Gustavo”, partió señalando Stöhwing.

Sobre nombres claros para llegar al ‘Cacique’, uno de los puestos que necesita con prioridad reforzar es en la zona que dejó Óscar Opazo, en la que el mandamás del club indicó que Matías Catalán tiene todo conversado para llegar al equipo y que la principal traba está en la desvinculación de su actual equipo. Como plan B, el presidente abordó la chance del lateral nacional Guillermo Soto.

Colo Colo en su duelo ante Magallanes por la Supercopa | Foto: Guillermo Salazar

“Las negociaciones están vigentes, pero nos hemos abierto a otras posibilidades dada la demora que está teniendo, puede demorar un poco más. Ha sido complejo definir bien su situación, está entusiasmado en venirse, tenemos todo acordado con él, pero la negociación entre Pachuca y Talleres se ha demorado“, declaró a los medios.

Finalmente, Stöhwing fue consultado sobre el nombre de Miguel Merentiel para el reemplazo de Juan Martín Lucero, en la que declaró que realmente es una opción que está al caer, pero aún no quiere confirmar nada y solamente confirmó en que el próximo 9 de Colo Colo será de buena categoría.

“Es una opción cercana que tenemos para el “9”. Me he acostumbrado a no ser optimista ni pesimista. Creo que va a llegar un buen 9″, cerró.