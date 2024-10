En Colo Colo existe incomodidad con el tema ir a la Selección Chilena, debido a que tienen partidos importantes a recuperar por el Campeonato Nacional 2024. Carlos Palacios manifestó sus dudas de estar presente en los partidos ante Brasil y Colombia.

“Personalmente lo he dudado, porque como todos saben siempre he querido salir campeón en Colo Colo. El año pasado no pude y ahora que está ahí en las manos es difícil tomar una decisión. A mí me lo preguntaron y dije que no iba a responder nada todavía porque no estaba seguro acá. Entonces es difícil la situación, porque uno siempre quiere defender a su país, más en estos momentos que la selección no pasa por un buen momento, entonces necesitamos de todos”, confesó.

“Me he machacado todo el año para poder salir campeón con Colo Colo. Son dos partidos que te pueden definir un Campeonato y me parece totalmente injusto”, agregó.

El futbolista reveló que dialogará sobre la situación: “Voy a conversar ahí con el profe, lo que sea mejor para todos. Ya no creo que puedan reprogramar las cosas. Voy a conversar bien las cosas, para el jugador es totalmente injusto, uno quiere jugar, disfrutar en la selección, uno representa a todo el país, es algo súper importante, pero también he estado acá todo el año y quiero salir campeón. Me parece injusto e insólito”, agregó.

Estas dudas no gustaron nada a Johnny Herrera: “Está bien, pero que lo que diga un tipo 10 campeonatos, que lo diga algún tipo que fue a una Copa del Mundo, que fue a una Copa América, un gallo que haya ganado algo”, expresó en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Daniel Arrieta mencionó la siguiente posibilidad: “Quizás a Palacios no le interesa la selección”. Herrera respondió: “Pero que lo diga ahora, cada vez que lo llamaron siempre le pasaba algo ¿Qué? ¿Se cag… por ir a la selección? Siempre le pasaba algo”.

El Samurai Azul se refirió en malos términos al futbolista: “Es como vas a la guerra y vas a representar a tu país, si te llaman tienes que estar. Si estás con ambigüedades… Por último, un hue… que haya ganado todo, pero no cualquier piñiñento le puede decir que no a la selección”.

Johnny Herrera se mostró en desacuerdo con Carlos Palacios. (Foto: Photosport)

“No cualquier personaje le puede decir que no. ‘Está bien fui a tres mundiales, fui a tres Copa América, gané esto, gané esto otro, gané 10 campeonatos con mis equipos, estoy cansado, quiero disfrutar a mi familia e hijos’, te entiendo, pero no cualquier pelagato le puede decir que no a la selección. Ese es el punto”, añadió.

Además, expresó lo siguiente: “Y si lo va a decir que lo diga, pero tajante”.