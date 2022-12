Colo Colo trabaja lentamente en lo que es la confección de su plantilla para la temporada 2023, en la que el reciente campeón del fútbol chileno presentó durante esta jornada a su tercer refuerzo, tratándose del delantero Matías Moya, quien proviene de Ñublense de Chillán.

Dentro de esta presentación en la sala de conferencias en el Estadio Monumental, el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, se refirió a lo que ha sido el criticado mercado de pases del ‘Cacique’, en la que dejó en claro que, a pesar de las partidas de jugadores importantes, el equipo tiene buena materia prima con jugadores jóvenes para poder suplir dichas bajas.

"La popularidad es traer refuerzos, pero saben, me gustan personalmente los juveniles y en todos los puestos hay juveniles importantes en Colo Colo que no me gustaría menospreciar", inició indicando Stöhwing.

Profundizando en lo que son dichos jugadores jóvenes, el mandamás del club dio los nombres de importantes jugadores que podrían tomar mayor protagonismo en el 2023 y en los cuales tiene toda la fe en que irán potenciando la plantilla.

El presidente de ByN estuvo presente en la conferencia de Matías Moya | Foto: Colo Colo

"Por el lado derecho tenemos a Jeyson Rojas, Bruno Gutiérrez, que también juegan como centrales, Daniel Gutiérrez como central, Felipe Yáñez y Pedro Navarro, de manera que esperamos que tengan un lugar, vayan creciendo, y no me cabe duda que serán aporte en el Colo Colo del futuro", expuso a los medios.

Ahondando en lo que ha sido el tema de las salidas de jugadores como Gabriel Costa, Óscar Opazo y Gabriel Suazo por no llegar a un acuerdo en renovaciones, el presidente ‘Albo’ señaló que siempre dentro del club estuvo la intención de no realizar negociaciones mientras se disputará la temporada para no generar desconcentración, algo que siente que consiguió con la obtención del título.

"Nosotros tomamos una decisión este año, y después de la batalla todos somos generales, que era de privilegiar el campeonato, no desconcentrar a los jugadores. Nos enfocamos en lo deportivo y creo que fue exitoso porque logramos la estrella 33", declaró

Finalmente, Stöhwing indica que, finalizado el torneo, se comenzaron a ver el tema de las renovaciones y con algunos se pudo llegar a buen puerto y con otros no, dejando en claro que la renovación estuvo presente en los casos de Opazo, Suazo y Costa y que ellos no aceptaron.

"Decidimos no enredar el último tramo del campeonato con negociaciones, una vez terminado el campeonato nos pusimos a conversar con los que terminaban contrato, con algunos hubo éxito y otros no, pero cada profesional decide el rumbo de su destino. Le ofrecimos renovación a los tres principales que se están yendo, y les deseamos la mejor de las suertes", cerró.