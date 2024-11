No es ningún misterio que el fútbol chileno está en una profunda crisis. La Selección Chilena vive un lamentable momento, el torneo terminó en noviembre cuando en otros países finaliza en diciembre, no salen nuevos talentos del nivel de antes y un sin fin de otras problemáticas.

Uno de los técnicos chilenos más destacados es Jaime García. El Búfalo fiel a su estilo, sin casete, mencionó que le gustaría que se mejorara todo en nuestro balompié. “Creo que desde el cimiento hasta arriba. Nosotros queremos construir la casa con un cimiento que es arena, entonces en realidad vamos a estar siempre así”, confesó en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

García ve todo al revés en el tema de la formación: “Queremos jugadores buenos y tenemos que llegar a los primeros equipos y arreglar a los jugadores, estamos al revés. Primero, aunque nos cueste un poquito más de tiempo, creo que va a volver a salir esta generación donde había esos técnicos que se preocupaban del niño, que estaban todo el día, que eran cariñosos, que se preocupaban si comían, si no comían. De esos técnicos antiguos, se ha perdido lo lindo que era el fútbol que todos jugaban en la calle”.

El oriundo de Cartagena menciona las dificultades que hay en el fútbol formativo: “Los chicos ya le perdieron el gusto, los profes tienen que ir las dos horas y media porque después tienen que hacer Uber, después tienen que atravesar todo Santiago. Ya no se preocupan, ya formadores no existen, ese cariño de los viejos ya no está, que antes iban a buscar a los cabros chicos a las casas”.

También se refirió a la cantidad de foráneos en los clubes: “Después lo que venga del fútbol, los campeonatos van a ser así irregulares. Van seis extranjeros. Yo no tengo nada. Después queremos nacionalizar por la Selección, no es que este mal, si hay una ayuda y si se puede, está bien, pero hay un indicador ahí diciendo”.

Jaime García se refiere al momento del fútbol chileno. (Foto: Photosport)

Jaime García pregunta cuántos estrategas chilenos trabajan en el fútbol argentino

El DT de Huachipato se pregunta por la cantidad de profesionales chilenos al otro lado de la cordillera: “¿Ustedes díganme cuántos entrenadores chilenos hay en Argentina? ¿cuántos periodistas hay en Argentina o Uruguay? ¿cuántos gerentes técnicos chilenos hay en Argentina? No hay ninguno”, agregó.

García mencionó que llega gente de afuera a cambiar las reglas: “Entonces aquí llegan de afuera, hacen los campeonatos y si no les gusta uno y si no les gusta otro. Entonces en realidad, estamos como ha venido el país entra cualquiera y te cambia las reglas de la casa ¿Qué más? Viste si ustedes me invitan y después salgo en titulares”.