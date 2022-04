Colo Colo vivió un lunes complicado con respecto a la situación que involucra el cambio de mando en la presidencia de Blanco y Negro. Edmundo Valladares confirmó dar un paso al costado y dejar de ser el presidente de la institución durante esta mañana, en la cual dio a conocer que no contaba con el apoyo necesario para seguir liderando.

Aníbal Mosa rompe el silencio respecto a lo ocurrido durante esta tarde en la cual el expresidente de Blanco y Negro, en la cual descartó que esté buscando volver al sillón de la presidencia del club en la cual no quiere asumir ningún cargo al respecto en la actualidad del equipo.

No obstante, el directivo de la concesionaria además descartó tajantemente la situación además de señalar que nunca ha pensado en haberle hecho la cama a Edmundo Valladares para sacarlo de su cargo como presidente del club.

“Cuando me comentaron que buscáramos un equilibrio entre la presidencia y la vicepresidencia siempre estuve de acuerdo. Si el Club Social quiere un vicepresidente, no tendría problemas. Hay que buscar una salida institucional a esto y que no se confunda más a la gente. Hoy la gente cree que nosotros o yo le hice la cama a Edmundo Valladares y eso está lejos de ser verdad, no es así”.

En este mismo punto, el expresidente señaló que “Esto no estaba en los libros, la mayoría del directorio quería que continuara Edmundo. Nadie busca un puesto, no se conversó nunca que esto pasara. Que no haya aceptado la presidencia y haya renunciado”.

Además, agregó que “Él también pudo tener un acto de grandeza y compartir la vicepresidencia con otro director, creo que no era malo, pero ya renunciaron y hay que ver cómo se compone la situación. No quiero que quede la sensación que uno le hace la cama a alguien”.

Otro de los puntos que destacó Mosa al respecto fue él le tenía todo el apoyo para que siguiera en la presidencia Valladares. “No hemos hablado ni me he puesto de acuerdo con nadie. Sólo se me consultó si estaba nuestro apoyo para que Edmundo siguiera siendo presidente y que hubiera un vice distinto. Y dije que sí”.

Fue en esta parte donde el mandamás de la institución se atribuyó en cumplir con algunas contrataciones del club. “Entiendo que se alabe la gestión de Edmundo, pero nosotros todas las decisiones las tomamos en conjunto, fueron apoyadas por todos los directores. Tuvimos que hacer una pega muy desagradable como fue rejuvenecer el camarín, trajimos a Quinteros, Amor, Falcón”.

Finalmente, el directivo apuntó que “Decir que esto anda bien porque está Juan Pérez al frente es egoísta, hay que mirarlo como un todo, hay un directorio que, con aciertos y errores, ha apoyado esto. Había gente que no quería traer a Moreno Martins, por ejemplo, y yo lo apoyé”.