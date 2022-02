Marcelo Barticciotto comenta el empate 1-1 de Colo Colo ante Audax Italiano en el estadio Monumental por la tercera fecha del Campeonato Nacional 2022. El ídolo albo asegura que la falta de precisión del Cacique en el pase final, es algo que no puede pasar en Copa Libertadores. "Esos son los detalles que tiene que afinar. Si en el plano nacional perdona y comete esos errores, en el plano internacional no se puede dar ese lujo", dice en Al Aire Libre en Cooperativa.

El exfutbolista valora la intención del equipo de Gustavo Quinteros y menciona lo que debe mejorar: "Acá ha perdido cuatro puntos en tres fechas, esos puntos quizás después los termine lamentando en cuanto avance más el Campeonato. El equipo siempre busca, no se le puede criticar que es defensivo, que no busca el arco contrario, que no ataca, que no pone gente en ofensiva, pero en definitiva a veces eso se le hace difícil de poder concretar en jugadas de gol, en situaciones de peligro. Me parece que tiene que afinar eso".

"El equipo recupera bien la pelota, la tiene en muchos pasajes del partido, pero después cuando pasa tres cuarto de cancha, se le baja la persiana, se le bajan las ideas, carecen quizás de claridad como para poder terminar bien en un centro, cuando hay que buscar un compañero tratar de buscarlo, de hacer la jugada que te pide el momento del partido. Los jugadores inteligentes son los que terminan tomando buenas decisiones, y Colo Colo en estos partidos, sobre todo el de La Serena y este, ha tomado malas decisiones en los momentos más cruciales del partido y de la cancha", agrega.

Barticciotto analiza la baja presentación de Pablo Solari y Gabriel Costa, quienes se mostraron lejos de su nivel ideal: "Cuanto uno juega con este 4-2-1-3, las jugadas ofensivas dependen mucho de los que juegan por afuera, el volumen ofensivo del equipo y la terminación sobre todo de las jugadas dependen de que estos que juegan por afuera la terminen bien, que puedan gambetear cuando tengan gambetear, que puedan ganar los duelos cuando puedan ganar los duelos y cuando necesiten habilitar a un compañero, lo hagan, no pueden elegir al revés, hoy por ejemplo eligieron al revés, cuando había que habilitar a un compañero querían gambetear, cuando tenían que gambetear habilitaban a un compañero, cuando había que tirar un centro no lo tiraban y esto desespera".

El 7 se refiere a un diálogo de Juan Martín Lucero con el Pibe: "En el primer tiempo no dijo nada, en el segundo tiempo cuando vio que ya había picado dos o tres veces, en esa situación que después hace el gol Audax, Solari en lugar de darsela que estaba solo y patea al arco, yo noté que se enojó mucho y que le dijo a Solari que estaba solo y por qué no se la dio. Un equipo se basa en eso, en tratar buscar al compañero que está mejor ubicado, independiente de si uno tiene para hacer un gol o no", finaliza.