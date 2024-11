Si quieres realizar apuestas 1xbet en vivo y sacarle el mayor provecho a los beneficios que ofrece esta casa de apuestas, has llegado al lugar correcto. Con esta guía introductoria sobre cómo apostar en 1xbet en vivo, te entregaremos información completa y detallada para que puedas realizar las mejores apuestas en este operador.

¿Qué puedo conseguir con el código promocional 1xbet?

El código promocional 1xbet es conocido por ser uno de los más competitivos del mercado en lo que respecta a las apuestas deportivas en Chile . Este bono duplica el primer depósito luego del proceso de registro con un monto máximo de $150.000 CLP luego de completar satisfactoriamente el proceso de 1xbet registro.

Tipo de bono Detalles del bono Codigo promocional 1xbet Apuestas deportivas Duplica el primer depósito en un 100% con un límite de $150.000 CLP. BOLABONO

1xbet en vivo: promociones de apuestas en vivo

Si bien es cierto que 1xbet cuenta con muchas promociones, la realidad es que la mayoría de las promociones especiales de 1xbet apuestas deportivas también pueden usarse en las apuestas pre-partido. Por ende, 1xbet no cuenta con promociones exclusivas para sus apuestas 1xbet en directo.

Dicho esto, algunas de las promociones de 1xbet para los usuarios que ya han completado su 1xbet registro, como la advancebet o el bono de cumpleaños. Ambas promociones se pueden usar en las apuestas 1xbet en directo o bien en las 1xbet apuestas deportivas que se realizan pre-partido.

Términos y condiciones de 1xbet en vivo

1xbet cuenta con varios términos y condiciones, sobre todo al momento de reclamar el 1xbet bono de bienvenida. Te detallamos algunos de los puntos más comunes a considerar:

Acceder al 1xbet bono de bienvenida no es obligatorio. Este bono sólo está disponible luego de completar el proceso de 1xbet registro.

Para acceder al 1xbet bono de bienvenida no es completamente necesario ingresar un código promocional 1xbet.

Si decides usarlo en 1xbet apuestas deportivas, el bono duplica el 100% de tu primer depósito.

El tope de este 1xbet bono de bienvenida es $150.000 CLP. El rollover es de 5x.

Para poder cobrar el bono, se deben hacer 1xbet apuestas deportivas combinadas de tres o más eventos con cuota 1.40 o superior.

Puedes ocupar el monto de tu bono tanto en apuestas anticipadas como en jugadas 1xBet en vivo.

Consejos para apostar en 1xbet en vivo

La emoción de las 1xbet apuestas deportivas aumenta cuando éstas se realizan en vivo. Si bien esta casa de apuestas cuenta con muchas opciones para realizar jugadas, a continuación te dejamos algunos consejos a la hora de hacer apuestas 1xbet en vivo.

Analiza los mercados antes de realizar alguna apuesta 1xbet en vivo

antes de realizar alguna apuesta 1xbet en vivo Espera a las informaciones oficiales antes de realizar una apuesta de jugador

antes de realizar una apuesta de jugador Monitorea el desarrollo del partido con el servicio de streaming de 1xbet

con el servicio de streaming de 1xbet Utiliza la función de cashout si es que la apuesta no se desarrolla a tu favor

¿Cómo funciona el cash out en 1xbet en vivo?

Una de las opciones que tienes al realizar apuestas 1xbet en vivo es el pago anticipado, también conocido como cash out. Si bien el cash out es una herramienta de doble filo, hay que saber usarla para sacarle el mejor provecho. Es útil cuando quieres asegurar ganancias o minimizar pérdidas, pero su objetivo dependerá de la forma en la que se usa y el momento de la apuesta en cuestión.

Para poder usar el cash out, simplemente debes ir a la apuesta en cuestión y seleccionar la opción, que se encuentra debajo del boleto de apuesta. Cabe destacar que el cash out sólo está disponible en ciertos momentos de la apuesta y su disponibilidad es controlada por la casa de apuestas y no por el usuario.

Servicio al cliente de 1xbet

Uno de los aspectos en los que 1xbet en vivo podría realizar mejores es en el de servicio al cliente. Esto porque la mayoría de la comunicación es mediante correo electrónico y no cuenta con con un chat en vivo, algo que sí poseen la mayoría de los otros operadores de apuestas deportivas en Chile. Los métodos para contactar al servicio al cliente de 1xbet son los siguientes:

Correo electrónico a info-es@1xbet-team.com

Teléfono de asistencia global: +44 127 325-69-87

Teléfono de asistencia al cliente: 800004535

Formulario de contacto en el sitio web de 1xbet

Ventajas y desventajas de 1xbet en vivo

Considerando la gran oferta que entrega 1xbet, no cabe duda de que realizar apuestas en vivo en este operador es algo positivo. Una de las grandes ventajas de las apuestas 1xbet en vivo es justamente la cantidad de mercados que ofrece esta casa de apuestas deportivas. Ese es un aspecto en el que casi no tiene competencia en el mercado chileno.

Además, otra de las ventajas de este operador radica en su excelente 1xbet bono de bienvenida, el que se puede conseguir mediante el 1xbet código promocional. Este bono de bienvenida duplica el primer depósito en un 100%, y este bono se puede utilizar íntegramente para realizar apuestas en vivo, pero siempre cumpliendo los términos y condiciones del mismo.

Una de las desventajas de esta casa de apuestas es que al momento de apostar en 1xBet en directo y hacer una búsqueda de eventos, suelen aparecer demasiados eventos al colocar un concepto específico. Si bien las cuotas y mercados son muy amplios, la interfaz podría mejorar considerablemente.

Preguntas frecuentes sobre 1xbet en vivo

¿Existen diferencias entre jugar 1xBet en vivo desde la app vs el sitio web?

La interfaz de la aplicación está mucho más ordenada que la vista del sitio web. Esto facilita las jugadas 1xBet en vivo y reduce los errores de búsqueda.

¿Cuál es el 1xBet bono de bienvenida para apuestas deportivas?

Recibes un 100 % de tu primer depósito con tope hasta 150.000 CLP. Disponible para jugadas 1xBet en vivo y también para apuestas anticipadas que cumplan los requisitos de apuestas.

¿Se puede usar un código promocional 1xBet desde el propio sitio?

Se puede usar un código promocional durante el registro. Para obtener más información, visita el sitio web del operador.

¿Cuánto se demora 1xbet en pagar?

La demora de 1xbet al realizar un retiro tiene relación directa con el tipo de formato que cada usuario solicite para el retiro. Las criptomonedas demoran 15 minutos, las billeteras electrónicas demoran un plazo de 24 horas, y las transferencias bancarias demoran hasta cinco días hábiles.

¿1xbet es confiable?

Sí, 1xbet es una de las casas de apuestas totalmente fiables en Chile. Cuenta con la licencia necesaria para operar en Chile y también opera de forma legal en más de 60 países. Su servicio solo está disponible para mayores de 18 años.