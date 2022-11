Brayan Cortés tuvo una brutal temporada con Colo Colo este 2022 que coronó no solo con el título del Campeonato Nacional 2022, sino que también con una nominación y titularidad en el último partido de La Roja ante Eslovaquia el domingo pasado.

El brillante año que tuvo el ex Deportes Iquique con los albos le está valiendo, por ahora, ser sondeado por equipos de la Serie A de Italia para dejar el arco del Estadio Monumental y embarcarse en una aventura hacia el extranjero.

Brayan Cortés suena en Italia para dejar Colo Colo. | Foto: Agencia UNO

Pese a que aún no hay un ofrecimiento formal sobre la mesa, el meta de Colo Colo conversó con Bolavip Chile sobre sus sensaciones por sonar en el país de la bota: “Obviamente es una alegría y existe una satisfacción enorme que te nombren”, dijo.

“Yo me lo tomo con tranquilidad. Tengo contrato con Colo Colo y se verá después lo que pase con las personas que tienen que ver el tema, por ahora estoy muy tranquilo”, dijo uno de los fijos de Gustavo Quinteros.

En el cierre, Cortés volvió a recalcar lo bien que se siente en el Estadio Monumental y apuntó a la pelea en el arco con De Paul: “No he conversado con el ‘Tuto’, aún no he entrenado con él. Me parece bien (su llegada), habrá una linda competencia en el arco y por algo está en Colo Colo”, remató.