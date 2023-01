Pese a que ya comenzó la temporada 2023, Colo Colo aún no ha podido presentar la nueva camiseta oficial.

Luego de dos años con camisetas de la marca Adidas, Colo Colo no ha podido presentar su tercera casaquilla con la firma alemana, pese a que la temporada ya comenzó. Debido a inconvenientes, se ha tenido que jugar en estos primeros partidos del año con una indumentaria temporal.

¿Cuándo se conocerá la nueva camiseta de Colo Colo 2023?

Diversos problemas ha tenido Adidas para presentar la nueva camiseta de Colo Colo para esta nueva temporada, en donde vestirán por tercer año consecutivo al conjunto albo.

Según información del periodista Sebastián Munizaga de Dale Albo, la marca alemana no ha podido traer aún a Chile la nueva indumentaria del Cacique, por lo que ha recurrido a camisetas de utilería para ponerle el escudo y los auspiciadores como fue el caso de la camiseta que se usó en la Supercopa y en la fecha 1 del Campeonato Nacional.

La idea era presentar la indumentaria para que sea utilizada en el duelo contra Ñublense en el Estadio Monumental por la fecha 3, pero de acuerdo al medio Redgol la empresa Adidas estaría buscando una nueva camiseta de utilería para usarla momentáneamente, tal como la camiseta zig-zag de la Supercopa.

De esta manera, aún no hay fecha oficial para que se conozca la nueva camiseta, y si no se presenta antes del partido con Ñublense, los hinchas deberán seguir esperando para ver a Colo Colo con la indumentaria oficial del 2023.

Por el momento Colo Colo ha jugado con una camiseta negra-gris de emergencia | Foto: Agencia Uno

¿Por qué no se ha jugado con la camiseta 2022?

Otro equipo vestido por Adidas en el fútbol nacional es la Universidad de Chile, que ha tenido el mismo problema de Colo Colo con su nueva camiseta pero que en sus partidos sí ha utilizado la casaquilla del 2022.

Pero el Cacique no puede jugar con ella debido a que posee como sponsor principal a la marca de cervezas Pilsen del Sur, y por ley las camisetas no pueden tener como auspiciador principal a una marca de bebidas alcohólicas. Este también es el motivo de por qué no se ha jugado con la camiseta dorada que conmemoró los 10 años de la Copa Libertadores Femenina del 2012.