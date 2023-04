El periodista aseguró que el defensor no ha tenido el rendimiento que se requiere en un club como el Cacique.

Coke Hevia barre con el nivel de Ramiro González en Colo Colo: "No está a la altura, Daniel Gutiérrez es diez veces más"

Colo Colo debutó con un empate por el Grupo F de la Copa Libertadores ante Deportivo Pereira en Colombia. Los albos se pusieron en ventaja con gol de Leonardo Gil a los 24 minutos, pero de ahí en adelante no pudieron ampliar la ventaja y le terminaron igualando el encuentro a los 81 minutos.

Una jugada que fue cuestionada por cómo se generó, pues en primera instancia fue Ramiro González quien fue anticipado dentro del área y luego llegó Ángelo Rodríguez por la espalda de Jeyson Rojas para batir a Brayan Cortés.

En cuanto al rendimiento que ha mostrado Ramiro González en el Cacique, Jorge Coke Hevia aseguró que el ex Platense no ha estado al nivel que se debe estar en un equipo como es Colo Colo y afirmó que Daniel Gutiérrez es mucho más que el argentino-chileno.

"Ayer, el que pierde el cabezazo es Ramiro González y ahí le comen la espalda a Jeyson Rojas, afuera Jeyson Rojas. Se enamoró de Ramiro, no tengo nada contra él. Es un jugador que lleva cuántos partidos en Colo Colo ¿Ocho, nueve, diez? No está a la altura, Daniel Gutiérrez diez veces más, diez veces más. De los Santos en un tiempo dijiste 'ah, este uruguayo juega'. Después puede ser Victorino o de los Santos no más, habrá que ver después, pero se nota al tiro", dijo el periodista en Pauta de Juego.

El defensor fue titular ante Deportivo Pereira | Foto: Photosport

El próximo desafío de la escuadra colocolina es por Copa Chile el próximo domingo 9 de abril contra Santiago City a partir de las 18:30 horas en el Estadio Monumental.