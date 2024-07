Colo Colo salió del Estadio Monumental para trabajar en las dependencias del Sifup de cara al partido del domingo frente a Deportes Santa Cruz por la Copa Chile. Un primer partido donde el Cacique debe salir con todo para conseguir un resultado que le permita poder ir manejando la llave de vuelta.

La novedad podría estar en la presencia del nuevo refuerzo de Colo Colo. Hablamos del delantero Javier Correa, quien, pese a que fue presentado durante el pasado miércoles, éste podría sumar sus primeros minutos en el duelo del domingo con la camiseta alba. Así fue como lo informó el periodista Daniel Arrieta en su informe en TNT Sports.

El comunicador dio detalles de la posibilidad en la que Javier Correa pueda debutar con Colo Colo durante este fin de semana. Dentro de su informe, consigna que el jugador viene activo en lo deportivo y que no sería extraño que entre en la convocatoria de cara al partido del domingo en la Copa Chile.

Obviamente, no será de la partida, considerando que incluso, durante el entrenamiento de este jueves, el delantero trabajó diferenciado de sus compañeros. La posibilidad de ser considerado por Jorge Almirón está presente, aunque será el DT quien tome la última palabra. Además, es importante considerar que, el reglamento de Copa Chile contempla que pueden tener nueve jugadores en el banco de suplentes.

Javier Correa entrenando con Leandro Benegas. (Foto: @ColoColo)

Javier Correa se gana los elogios de Arturo Vidal

El centrocampista Arturo Vidal fue uno de los pocos jugadores albos que se ha referido a la llegada de Correa. Lo hizo a través de su canal de Twitch, donde le dijo a sus seguidores, especialmente a los hinchas del Cacique que le preguntaron por el goleador, que estaba máquina.

“Anda máquina. A los colocolinos decirles que anda máquina. Hoy (ayer) entrenó y se cacha al tiro los que son buenos”, expresó. De hecho, el delantero en su presentación con el cuadro Popular, también destacó lo que se siente tener al King como compañero.

“Eso me hace sentir orgulloso de la carrera que tengo, jugar con un compañero como él, y Jorge hablé para que me vaya acomodando, que no me vuelva loco, mis compañeros me recibieron bien, me comí un puente jaja bien, me pegaron bastante duro (ríe)”.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo saltará a la cancha este domingo a partir de las 17:30 horas para visitar a Deportes Santa Cruz en el Estadio La Granja de Curicó por las semifinales regionales de la Copa Chile.