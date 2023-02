Durante las últimas horas salió el nombre de Felipe Campos como posible nuevo refuerzo de Colo Colo. El actual jugador de Everton de Viña del Mar salió a la palestra para poder regresar a Macul, pero todo se esfumó rápidamente.

Es que el nuevo reglamento del Campeonato Nacional señala que un jugador que sea citado por su equipo ya no puede fichar por ningún otro club, por lo que la opción de Campos al Cacique terminó por lapidarse.

Ante esta comentada situación, Jorge "Coke" Hevia estalló en contra de los albos y afirmó que desde el Estadio Monumental llamaron a los ruleteros por el 'Murci', aún sabiendo que no podían concretar su fichaje.

"Vieron que apareció por ahí el nombre de Felipe Campos como posible refuerzo, pero se desacreditó rápidamente ¿Por qué? Porque Felipe Campos fue citado en un partido y el nuevo reglamento dice que si fuiste citado, no puedes. Sabiendo esto, Colo Colo preguntó y esto ya había pasado, contra Unión Española", comenzó explicando en Pauta de Juego.

"Colo Colo llama a Everton: 'Hola, señor Everton. ¿Cómo le va? Aquí le habla el señor Colo Colo. Oye ¿qué onda con Felipe Campos? Fíjate que lo estamos sondeando, podría ser...' Y el señor Everton le dice '¿Cómo qué onda? Pero si ya fue citado. No puede jugar'", agregó.

El ex Colo Colo sonó para volver al Cacique, pero el reglamento lo impide | Foto: Agencia UNO

Finalmente, Hevia expresó que "si no se saben el reglamento ¿Cómo no se le van a arrancar los jugadores libres o no se van a ir? Llamaron para preguntar y no podía. Me vuelvo loco, increíble. Ahí uno entiende todo", cerró.