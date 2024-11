Mejores bonos de bienvenida en Chile para 2024

Si quieres conocer cuáles son los mejores bonos de bienvenida en Chile, estás en el lugar correcto. La mayoría de los mejores operadores de apuestas deportivas en Chile ofrecen bonos de bienvenida para los usuarios que completan el proceso de registro. A continuación, pasamos a revisar con detalle los mejores bonos de bienvenida en Chile.

Mejores casas de apuestas de Chile en 2024

En la siguiente tabla encontrarás una comparación fácil de entender de los pr incipales operadores de apuestas deportivas en Chile y las diferencias entre sus principales ofertas . Adicionalmente, encontrarás los códigos promocionales de cada una de las casas de apuestas listadas.

Operador Bono de bienvenida Código de bono/promoción Términos y condiciones del bono de bienvenida bet365 Bono de hasta $30 USD en bonos de apuesta BOLA365 18+. Ganancias excluyen importe en créditos de apuesta. Ver condiciones, límites de tiempo y exclusiones. Betano Bono de 100% del primer depósito hasta $200.000 CLP BOLAVIP 18+. Juega responsablemente. Rollover de 5x. Solo contarán las apuestas colocadas con cuotas mayores a 1.65. Tiene 90 días para usar la oferta antes que el bono expire. 1xBet Bono de 100% del primer depósito hasta $150.000 CLP BOLABONO 18+. El depósito mínimo requerido para activar la bonificación es de 740 CLP. Rollover de 5x. La bonificación debe usarse dentro de los 30 días del registro. Jugabet Duplicación del primer depósito hasta en un 275% con un máximo de $1.400.000 (tres bonos). BOLABONO 18+. Requisito de apuesta de 7x. Se puede usar en cualquier mercado de apuestas para pronósticos con cuota igual o mayor a 1.40. Coolbet Bono de 100% del primer depósito hasta $200.000 CLP COOL.. 18+. Para liberar el bono, se debe apostar con un rollover de 6x y con una cuota mínima de 1.5 sin importar la cantidad de apuestas realizadas. Novibet Bonificación de un 100% del primer depósito con un máximo de $200.000 CLP. ¡Regístrate! 18+. El depósito mínimo para conseguir el bono es de $5.000 CLP y el bono máximo que se puede recibir es de $200.000 CLP. Rollover de 5x. Sólo cuentan las apuestas de cuota 1.50 o mayor para jugar el saldo de este Novibet bono de bienvenida. Estelarbet Duplicación de primer depósito con un límite de hasta $100.000 CLP. ¡Regístrate! 18+. Rollover de 7x. La cuota mínima para cada apuesta debe ser igual o superior a 1.9. Cada uno de los bonos deberá jugarse dentro de un lapso de 14 días desde que es activado.

bet365 bono de bienvenida

A pesar de que bet365 es una de las casas de apuestas con mayor reputación en el mundo entero, su oferta de bono no es de las mejores o más atractivas si es que se consideran los mejores bonos de bienvenida en Chile. Los usuarios que completen el proceso de registro en bet365 recibirán hasta $30 USD en créditos de apuesta luego del primer depósito.

Esencialmente, el bono de bienvenida de bet365 te duplica el primer depósito que realices en tu cuenta, aunque el monto es bastante bajo en comparación a lo que entregan otros de sus competidores en el mercado de apuestas deportivas en Chile.

Betano bono de bienvenida

Se ha especulado con que Betano ya no entrega un bono de bienvenida a los nuevos usuarios que se registren en esta casa de apuestas en Chile en 2024, pero esta casa de apuestas, que es considerada una de las mejores de nuestro país, sigue entregando un beneficio a sus nuevos usuarios.

No cabe duda de que el bono de bienvenida de Betano califica entre los mejores bonos de bienvenida en Chile, ya que Betano duplica tu primer depósito con un monto máximo de hasta $200.000 CLP. Esto significa que si depositas $150.000 CLP luego de crear tu cuenta en Betano, tendrás un saldo de $300.000 CLP para jugar, pero la forma de liberar ese saldo dependerá de los términos y condiciones del bono.

1xbet Bono de bienvenida

Para nadie es un secreto que 1xbet se ha consolidado como una de las mejores casas de apuestas en Chile, tanto por su amplia variedad de mercados como por un apartado sencillamente espectacular en lo que se refiere a sus pagos y retiros. El bono de bienvenida 1xbet también es uno de los mejores mejores bonos de bienvenida en Chile, ya que este operador de apuestas deportivas con sede en Rusia y presencia en muchos países de Latinoamérica duplica tu primer depósito con un tope máximo de $150.000 CLP.

Jugabet bono de bienvenida

Jugabet es una de las casas de apuestas que mayor ruido ha generado en el mercado de apuestas online en Chile debido a la gran presencia que ha tenido en el apartado de publicidad. Su gran aumento en popularidad también se explica porque cuenta con uno de los mejores bonos de bienvenida en Chile. Jugabet entrega una duplicación del primer depósito hasta en un 275% con un máximo de $1.400.000 CLP.

A diferencia de lo que hacen otros operadores de apuestas deportivas que duplican el primer depósito en un 100%, Jugabet entrega esta bonificación en porcentajes distintos con los primeros tres depósitos. Los términos y condiciones del bono se encuentran disponibles en el sitio web del operador.

Coolbet bono de bienvenida

Coolbet es una de las casas de apuestas de Chile que más terreno ha ganado en los últimos años en el apartado de popularidad, ya que además de contar con amplios mercados y posibilidades de personalizar las apuestas, es conocida en el ambiente popular por ser el auspiciador de Colo Colo, uno de los equipos de fútbol más grandes de Chile.

Como no podía ser de otra manera, Coolbet también cuenta con uno de los mejores bonos de bienvenida en Chile. Este operador entrega una bonificación de un 100% del primer depósito con un máximo de $200.000 CLP. Este bono de bienvenida es similar al que entregan otras casas de apuestas en Chile.

Novibet bono de bienvenida

Novibet ha ido ganando terreno en el mercado de las apuestas deportivas en Chile gracias a una interfaz novedosa y al hecho de que suele aparecer bastante en publicidad. Sin embargo, el hecho de que este portal de apuestas también cuente con uno de los mejores bonos de bienvenida en Chile es un factor positivo para los usuarios. Al igual que otros portales en esta lista, como Betano y Coolbet, Novibet entrega una bonificación de un 100% del primer depósito con un máximo de $200.000 CLP.

Estelarbet bono de bienvenida

Estelarbet es una casa de apuestas que es reconocida por contar con muchas promociones para los usuarios que ya han completado su proceso de registro en el portal. Si bien hay algunos aspectos en los que el servicio podría mejorar, uno de los que lo hace una de las casas de apuestas deportivas más populares e importantes en Chile es el hecho de que cuenta con uno de los mejores bonos de bienvenida en Chile. Siguiendo con el patrón de otros portales mencionados en esta lista, Estelarbet también entrega una bonificación de un 100% del primer depósito con un máximo de $200.000 CLP.

Tipos de mejores bonos de bienvenida en deportes

Los mejores bonos de bienvenida en Chile que hemos detallado anteriormente son solo un tipo de bono que entregan los operadores de apuestas deportivas en Chile. Los usuarios también pueden optar a otros bonos diferentes, los cuales pasamos a detallar a continuación:

Bono por registro

El bono por registro suele confundirse con el bono de duplicación de primer depósito. Sin embargo, el bono de registro es un monto que entregan las casas de apuestas sólo por completar el proceso de registro y antes de hacer el primer depósito. Actualmente son muy pocas las casas de apuestas en el mundo que entregan un bono por registro, y ninguna de ellas forman parte de nuestro listado de operadores con los mejores bonos de bienvenida en Chile.

Bono sin depósito

Ya hace bastantes años que no es habitual que las mejores casas de apuestas online, ya sea en Chile o en otros países, ofrezcan un bono sin depósito. En las pocas ocasiones en las que se hace, suele ser un monto bastante bajo y que no marca la diferencia como sí lo puede hacer un bono de duplicación de primer depósito. Dentro de las mejores casas de apuestas en Chile en la actualidad, y considerando las que dan los mejores bonos de bienvenida en Chile, no hay ninguna que ofrezca un bono sin depósito.

Apuesta gratis

El bono de apuesta gratis es otro de los bonos que cada vez se entrega menos en las casas de apuestas, ya sea en Chile o en otros lugares del mundo. Sin embargo, si se trata de algunos de los operadores que entregan los mejores bonos de bienvenida en Chile, podemos ver que Jugabet es uno de los operadores que entrega una apuesta gratis. El monto de esta apuesta gratis es de $14.000 CLP y se consigue una vez que se realiza el primer depósito, ya que es parte del bono de bienvenida del operador.

Requisitos para activar un bono de apuestas

Si bien cada operador posee diferentes formas de activar cada uno de los mejores bonos de bienvenida en Chile, hay términos y condiciones que son bastante comunes y que son casi transversales independiente del operador de apuestas deportivas que se trate. A continuación, pasamos a revisar los requisitos más comunes para activar los mejores bonos de bienvenida en Chile:

Cumplir con el rollover

Respetar los montos de las apuestas mínimas

Cuotas mínimas para las apuestas

Plazo de días en el que el bono se mantiene vigente

Como unirse a un sitio de apuestas en 2024

El proceso de registrarse en una casa de apuestas deportivas online es diferente de acuerdo con el operador en el que uno se quiera registrar. Sin embargo, y a modo bastante general, estos son los pasos que se deben seguir para completar un proceso de registro en algunas de las casas de apuestas que otorgan los mejores bonos de bienvenida en Chile:

Dirígete al sitio web de la casa de apuestas de tu preferencia.

Comienza el proceso de creación de tu cuenta.

Introduce tu información personal.

Escribe el código de bono/promoción si es necesario.

Lee los términos y condiciones de la oferta de la casa de apuestas.

Termina de configurar tu cuenta.

Haz tu primer depósito.

Procede con tu primera apuesta.

Asegúrate de que tu primera apuesta cumpla los requisitos para recibir el bono de bienvenida.

Métodos de pago en Chile

Los métodos de pago para realizar depósitos e importes en las mejores casas de apuestas en Chile varían según el operador. Cada casa de apuestas posee diferentes métodos de pago, diferentes tiempos de proceso y diferentes formas de manejar los importes de dinero. Sin embargo, en lo que nos compete a las casas de apuestas que otorgan los mejores bonos de bienvenida en Chile, pasamos a destacar los métodos de pago más comunes:

Tarjeta de crédito o débito

Transferencia bancaria

Monederos electrónicos

Criptomonedas

Pago en efectivo

Preguntas frecuentes sobre los mejores bonos de bienvenida en Chile

¿Qué significa liberar el bono?

Liberar el bono significa cumplir con los requisitos del operador de apuestas para que el monto del bono pueda ser utilizado en tus apuestas. .

¿Qué es un bono de bienvenida en apuestas deportivas?

Un bono de bienvenida es un incentivo que se ofrece a los nuevos jugadores por registrarse y realizar su primer depósito. Puede ir en forma de apuestas gratis, apuestas sin riesgo, saldo extra, etc.

¿Cuáles son los deportes en los que más apuestan los chilenos?

Sin lugar a dudas, el deporte en el que más apuestan los chilenos es el fútbol.

¿Cuáles son las casas de apuestas que ofrecen los mejores bonos de bienvenida en Chile?

Las casas de apuestas que ofrecen los mejores bonos de bienvenida en Chile son bet365, Betano, 1xbet, Jugabet, Coolbet, Novibet y Estelarbet.

¿Cómo se sabe si una casa de apuestas es confiable?

Es crucial que los operadores cuenten con protocolos de encriptación y de verificación de los usuarios. Todas las casas de apuestas que te encuentras en esta guía son legales y confiables.