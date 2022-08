Colo Colo tuvo una llave de octavos de final de Copa Chile para el olvido, en donde en la ida no pudo asegurar la ventaja y terminó cayendo por 2-1 y, en la vuelta, igualó a un tanto y quedó eliminado del certamen nacional.

El hincha albo se manifestó en el Estadio Monumental en contra de Gabriel Costa, con quien perdieron la paciencia y pifiaron reiteradamente en la segunda fracción ante las imprecisiones del jugador de la Selección Peruana.

Pese al discreto nivel mostrado por el jugador incaico, Gustavo Quinteros lo mantuvo los 90 minutos y le dio la confianza en la conferencia post partido, asegurando que cada vez que ha estado bajo después ha vuelto con mayor intensidad.

Costa tuvo un partido bajísimo ante Ñublense. | Foto: Agencia UNO

Jorge ‘Coke’ Hevia, periodista de Radio Pauta, aseguró en la emisora que “Sacando a Vicente Pizarro, que a Quinteros no le gusta, todos los juveniles se han caído y eso puede ser por falta de continuidad o no sé”, dijo tras el cambio que realizó el DT albo cuando la salida de Costa se pedía a gritos en Pedreros.

“Yo creo que Gabriel Costa se ganó su no renovación. Lleva diez partidos seguidos malo, es cupo de extranjero, es buen sueldo… yo creo que no. Sacando a Lucero, no le he visto 10 partidos malos a Gil, a Pavez”, complementó Coke.

El grueso calibre del comunicador vino cuando dijo que “Yo, si fuera dirigente de Colo Colo, ni a palos le renuevo a Gabriel Costa (…) 32 años, cupo extranjero… no me gusta meterme en el bolsillo, pero es un sueldo alto y no le renuevo. Anduvo bien, no se puede discutir, pero ahora se cayó en el rendimiento. Si a mí me preguntan qué haría, yo no le renuevo” aseguró.

ver también Rafa Olarra cree que el Cacique aún no se sacude de la partida de Pablo Solari

ver también Pato Yáñez le cae con todo a Quinteros y Costa por opaco partido

El Cacique, ahora sin lugar en la Copa Chile, se concentrará de lleno en la obtención del Campeonato Nacional 2022, donde deberá enfrentar a Unión La Calera el próximo domingo, probablemente, con Gabriel Costa dentro de los titulares.