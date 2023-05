Este miércoles 3 de mayo se vivirá en el estadio Monumental uno de los partidos más importantes del semestre para Colo Colo, ya que recibirá a Boca Juniors por la fecha 3 de la Copa Libertadores.

Con cuatro sectores del recinto clausurados, los hinchas albos ya agotaron las entradas para el duelo entre el Cacique y Boca Juniors, que será importante para definir al líder del grupo F del torneo continental.

ver también ¡Increíble! Cracks de Boca Juniors equivalen al valor completo del plantel de Colo Colo

Walter Safarián, destacado periodista deportivo argentino, en conversación con el medio Redgol habló sobre el duelo entre Albos y Xeneizes y destacó la gran diferencia entre ambos equipos:

"La diferencia es que Colo Colo tiene un equipo armado. Tiene un técnico [Gustavo Quinteros] que está hace un tiempo y que más allá de haberlo salvado del descenso en un momento o haber sido campeón, tiene rodaje. Y el técnico ha sabido elegir con quién reforzar y a quién pedirle que siga, y a quién decirle hasta acá llegaste dentro de la estructura del equipo", declaró.

Safarián palpitó el duelo entre Colo Colo y Boca Juniors | Foto: Instagram

También con el citado medio habló sobre el entrenador de Boca Juniors: "Lo que tiene [Jorge] Almirón es que agarró un equipo que él no armó, con jugadores que a lo mejor algunos no están dentro de su manera de juego. Hay que ver cómo él considera que está Boca desde lo físico y lo anímico. No es un partido sencillo para Boca".

ver también Nuevo esquema: el sorpresivo equipo que prepara Quinteros pensando en Boca

"Boca de visitante no pudo sumar. En condición de local sumó. Es un grupo bravo, un grupo complicado. Es un grupo en donde no se puede regalar nada. El que dice que Colo Colo la tiene fácil, miente. Y el que dice que Boca tiene un partido asequible, miente", cerró.