Colo Colo saltará este domingo a la cancha del Estadio Fiscal de Talca para enfrentar a Universidad de Chile en una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno donde buscará estirar una supremacía de casi diez años sin caer en el tiempo reglamentario frente a los azules.

La última vez que el Cacique se inclinó ante su archirrival fue en un lejano 2013, donde cayó por 3-2 con un agónico gol de Charles Aránguiz en un encuentro que tuvo de todo en un Estadio Nacional desbordado de hinchas.

De ahí en más, la U no ha sabido ganarle a Colo Colo en los 90 minutos (le ganó la definición de la Copa Chile 2015 a penales) y solo ha cosechado derrotas y empates, lo que marca un muy mal registro para los azules en esta materia.

El Cacique llega encendido al clásico tras triunfo ante Huachipato. | Foto: Agencia UNO

Rodrigo Torres, contertulio de Colo Colo en el Show de Goles, salió al paso de la polémica y barrió con el Superclásico: “La raza humana lanzó el Curiosity a Marte a hacer las primeras imágenes en 4K para que la humanidad sepa cómo está, en parte, la topografía; el Telescopio James donde podemos ver a millones de años luz imágenes tremendas (…) y en todo este tiempo de la evolución de la humanidad, la Universidad de Chile nunca le ha ganado a Colo Colo”.

El hincha albo en el programa que se emite una vez a la semana siguió dándole al conjunto azul: “La historia de la humanidad avanza y la U se queda estancada. Este partido si yo lo considerara clásico, insultaría a la gente que está acá porque es el más desigual del planeta. Es un partido más, que se juega con respeto al igual como jugamos con Audax o Coquimbo, es un partido más y nosotros estamos en otra; concentrados en lo que viene”.

En el cierre, Torres asegura que Colo Colo tiene otras ambiciones: “Estamos en una recta final luchando por el título y la U son tres puntos como cualquier otro rival. No se me olvida que esto es fútbol y en el fútbol no tiene competencia con Colo Colo. Nómbrenme una razón por la cual la U es el rival de Colo Colo. No hay, tienen que pasar 25 años sin que ganemos un clásico para que la U iguale”.