El gran triunfador de Colo Colo para partido vs Deportes Santa Cruz por la semifinal de Copa Chile

Colo Colo tiene un nuevo compromiso este fin de semana por las semifinales de la Copa Chile. El primero de los duelos lo disputará en condición de visitante frente a Deportes Santa Cruz en el Estadio La Granja de Curicó. Los santacruzanos tienen que trasladarse fuera de su ciudad para poder recibir al Cacique.

¿Por qué Deportes Santa Cruz no puede ser local vs Colo Colo en el Estadio Joaquín Muñoz García? Es una de las incógnita que se realizan de forma recurrente los hinchas santacruzanos al respecto, considerando que será un histórico partido para su institución. Lo concreto es que la razón es bastante sencilla.

Deportes Santa Cruz no puede recibir a Colo Colo en el Estadio Joaquín Muñoz García debido a que este compromiso fue catalogado como clase B, independiente del público que asista al partido. Lamentablemente, el recinto del club no cumple con ciertas condiciones, por lo que entra en una categoría de clase C, quedando inhabilitado para enfrentar al Cacique.

Estadio Joaquín Muñoz García, donde hace local Deportes Santa Cruz. (Foto: Archivo)

El triunfador de Colo Colo para partido vs Deportes Santa Cruz

Uno de los grandes triunfadores que tiene Colo Colo en su plantel de cara a este partido frente a Santa Cruz, es el delantero Lucas Cepeda. El futbolista albo viene de anotar un doblete en el último triunfo del Popular frente a O’Higgins y que le permitió clasificarse a las semifinales de la Copa Chile.

Jorge Almirón ha entrenado con el ex Santiago Wanderers desde el arranque en la formación de Colo Colo. De hecho, es una de las principales novedades que tiene el equipo albo para este duelo, además de la presencia de Bruno Gutiérrez en la zona defensiva. El defensor irá como lateral derecho en desmedro de Óscar Opazo, quien no fue considerado a este duelo.

El Torta es una de las bajas que tiene el entrenador argentino para este partido por lesión. Dicha situación es la que le da la oportunidad al juvenil del Cacique de poder ser del arranque y tener una nueva oportunidad para decir presente con el Eterno Campeón.

La posible formación del Cacique

El equipo que ha estado trabajando el entrenador en los últimos entrenamientos es con Fernando de Paul en el arco; Bruno Gutiérrez, Alan Saldivia, Maximiliano Falcón y Erick Wiemberg en defensa; Esteban Pavez, Arturo Vidal y Leonardo Gil en el mediocampo; Alexander Oroz, Guillermo Paiva y Lucas Cepeda en delantera.

Javier Correa no fue convocado

Javier Correa, nuevo refuerzo del Cacique, no fue convocado a este compromiso debido a que se encuentra en un proceso de adaptación con sus nuevos compañeros. El delantero arribó al equipo durante el pasado miércoles, por lo que verá el compromiso desde fuera de la cancha.