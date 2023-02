Cristián Arcos cree que los refuerzos que llegaron a Colo Colo no están a la altura: "No sé si son mejores de los que se fueron"

Colo Colo no lo está pasando bien en el fútbol chileno. El actual monarca de la Primera División sumó una nueva caída por 3-2 ante Coquimbo en el Estadio Monumental y, claramente, eso abrió todos los flancos posibles en el Cacique. El equipo de Gustavo Quinteros no lo está pasando bien y ya está a una distancia considerable de la Universidad de Chile y la Universidad Católica.

Para este torneo, el cuadro albo sumó a refuerzos como Carlos Palacios, Erick Wiemberg, Fabián Castillo, Matías Moya, Fernando de Paul, Leandro Benegas y Darío Lezcano. Sin embargo, el periodista Cristián Arcos cree que los que llegaron al club no están al nivel de los que se fueron como es el caso de Gabriel Suazo, Gabriel Costa y Óscar Opazo, entre otros.

"Quinteros es el técnico y es responsable. Si fuera por culpable creo que tiene que ver con el armado de Colo Colo. No creo que sea un momento tan malo. Yo creo que es el momento no es el ideal ni mucho menos, pero no me parece que esté lejos de alguna pelea todavía. Ha perdido partidos que habitualmente no perdía, pero no está fuera de ninguna pelea. Creo que el gran responsable es como Colo Colo armó el plantel", sentenció.

Además, Arcos apuntó que "se fueron jugadores importantes, no los reempalzaste de buena forma y unos se fueron muy encima del campeonato. Las primeras cinco o seis fechas de campeonato terminan siendo pretemporada para los equipos. Lo ideal para un entrenador es traerlos antes de que empiece el campeonato y luego aceitar con el paso de las fechas. Eso en Colo Colo no pasó".

Colo Colo no está pasando por un buen momento (Guille Salazar)

El Tenor Escritor de la Radio ADN está consciente que la mala gestión en el Monumental es culpa de la conformación del equipo y que, además, se debe a que no se trajeron refuerzos idóneos para suplir la partda de varios puntales del actual campeón de Chile.

"Colo Colo fue reemplazando los puestos de los jugadores que se fueron. Quizás Palacios puede ser, aunque no ha rendido del todo, pero los que llegaron no sé si son mejores de los que se fueron. Eso en algún minuto se tiene que notar en calidad de jugadores y en tiempo. A veces los jugadores no son tan buenos, pero tu logras armar un soporte importante. Creo que Colo Colo no tiene ninguna de las dos cosas: los que se fueron eran mejores y los reemplazaste muy encima del inicio del campeonato", terminó.

Entre los más destacados, de momento, están los delanteros Leandro Benegas y en menor medida Darío Lezcano, ya que ambos han marcado goles para el popular.