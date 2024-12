Una apasionante definición se dará esta tarde en el fútbol argentino, la que tiene como principales protagonistas a dos chilenos: los mediocampistas Rodrigo Echeverría y Williams Alarcón.

Y es que todas las miradas se irán hacia el partido que disputarán Vélez Sarsfield de Gustavo Quinteros y Huracán de los ya mencionados volantes chilenos, puesto que ambas escuadras llegan con claras chances de levantar el título del balompié trasandino.

El “Globo” que dirige Frank Darío Kudelka, ex adiestrador de Universidad de Chile, necesita vencer a los de Liniers y esperar que Talleres de Córdoba de Bruno Barticciotto no sume puntos ante Newell’s Old Boys, que llega con varias bajas a dicho encuentro.

Alarcón y Echeverría quieren terminar su gran año en Huracán levantando el título | FOTO: Archivo

Hasta este preciso momento, Vélez y Talleres tienen 48 puntos, mientras que Huracán posee 46 unidades, por lo que se vivirá una tarde-noche de infarto.

¿A qué hora es el duelo entre Vélez Sarsfield vs Huracán

El partido entre Vélez Sarsfield y Huracán se disputará este domingo 15 diciembre, a las 19:30 horas, en el Estadio José Amalfitani.

¿Dónde ver el compromiso entre Vélez Sarsfield vs Huracán por TV?

El partido de Vélez Sarsfield contra Huracán será transmitido exclusivamente en Chile por streaming, todo mediante la app Disney+ Premium.