Colo Colo logró imponerse por la cuenta mínima a Huachipato con la solitaria conquista de Cristián Zavala. El delantero colocolino le entregó un triunfo fundamental al Cacique que le permite quedarse con los tres puntos, considerando la lucha que tienen en lo más alto de la tabla de posiciones.

Cristián Zavala conversó con la señal televisiva de la transmisión del partido en la cual se mostró con mucha emoción al encontrar su primera conquista desde que llegó al Cacique, en unos seis meses que le costaron mucho y pasó por momentos complicados.

“Todos lo están viendo, han pasado seis meses y quería hacer un gol. Soy hincha, de familia colocolina, imagínate lo que es hacer un gol. Vino mi novia, mi hijo, mi papá, mi mamá en la casa, mi hermano estuvo de cumpleaños ayer, mi mamá hoy día… Mucha emoción”.

Eso no fue todo, debido a que también contó los trabajos que realizó en su vida más privada. “Trabajé mucho con mi psicólogo, hablamos de los malos comentarios, me impulsaron. Me costó mucho. Todos los malos comentarios pasaron en un segundo y la pelota entró. Feliz”.

Cristián Zavala se llevó las felicitaciones de todos en Colo Colo. (Foto: Agencia Uno)

Además, detalló las opciones que tuvo para partir al fútbol extranjero en la cual contó que “Tuve la opción de partir, pero Dios sabe por qué no se pudo. Estoy feliz, lo pasé mal los primeros meses de adaptación, pero estoy viviendo mi sueño”.

ver también Tabla: Colo Colo se mantiene en los más alto con triunfo frente a Huachipato

ver también Hasta que le salió: Zavala le da un triunfo agónico a Colo Colo

Finalmente, el futbolista ya comienza a sentir lo que será el próximo partido con el Superclásico. “Llegamos, así como nos ven, somos 30 jugadores, todos queremos jugar. Es una cosa de locos, la semana va a estar muy buena, todas hay competencia. Feliz por el grupo”.