Damián Pizarro es el gran proyecto que tiene Colo Colo en 2023. El Haaland de Macul está pasando por un gran momento personal más allá que no se le han dado los goles. Ante Boca Juniors, el delantero tuvo dos claras ocasiones para doblegar a Sergio Romero, pero no tuvo la fortuna necesaria para cambiar la historia en la caída ante los xeneizes por la Libertadores.

Más allá de eso, el delantero, de tan sólo 18 años, es titular indiscutido para Gustavo Quinteros y empezó a liderar la ofensiva del Cacique. En varias ocasiones, Pizarro pudo batir al portero rival y su foco está más allá del resultado en sí de esta noche. El formado en la Cantera Alba sabe que puede soñar en grande y va por la gloria en Macul.

"Quiero lograr lo máximo, todo lo que se pueda. Estoy triste por el resultado, pero hay que seguir adelante", expresó en ESPN.

La clara ocasión de Damián Pizarro ante Boca Juniors para cambiar la historia con Colo Colo (Photosport)

Pizarro viene siendo titular en los partidos de la Copa Libertadores. Ante el Monagas, el Deportivo Pereira y hoy frente a Boca Juniors, el espigado artillero tuvo la confianza de Gustavo Quinteros, quien sabe que el jugador está preparado para ir por grandes cosas. Al menos, el Haaland albo así lo siente.

"Me siento bien, me están dando la confianza mis compañeros, el técnico. Soy un agradecido de Dios por todas las cosas que se me están dando y estoy contento", destacó Pizarro.

El nuevo artillero del Cacique, como contó Bolavip Chile, es buscado desde el Benfica de Portugal y eso no lo marea para nada. Más bien, el jugador quiere hacer sus armas en Chile, consolidarse y ver qué pasará con su futuro. El delantero sabe que se hicieron bien las cosas, aunque ahora proyecta estar más arriba en los compromisos que restan de la Libertadores.

"Es cierto que tuvimos un primer tiempo bueno. Ahora, lo que tenemos que hacer es levantar la cabeza y seguir adelante por lo que viene", manifestó.