Damián Pizarro es uno de los delanteros con más futuro en Colo Colo. El llamado Haaland de Macul, por su poderosa cantidad de goles marcadas en la serie de Proyección del Cacique, está realizando un trabajo excepcional, que es destacado tanto por Gustavo Quinteros como por varios de sus compañeros como el paraguayo Darío Lezcano. Ahora, el artillero sigue mostrando su talento en las inferiores albas y está consciente de su buen momento.

En la pasada fecha del Fútbol Joven, el Haaland Pizarro marcó un doblete para el 5-0 ante la Universidad de Concepción en la Región del Biobío. Con mucha humildad y aún con algo de timidez, el delantero sabe que está haciendo bien las cosas y que aprovecha sus chances al entrenar con el primer equipo albo.

"El equipo es espectacular y se ha formado una familia. Estamos mentalizados en que tenemos que sacar adelante este campeonato y estamos dejándolo todo. Esto se ve reflejado en todos los partidos que disputamos", expresó en el Instagram de Colo Colo Formativo.

Sobre su nivel en la juvenil, Pizarro destacó que "me he sentido bien gracias al equipo. El equipo me ayuda harto, me apoya y siempre me dan pases. He podido convertir gracias a ellos".

Damián Pizarro demuestra que está preparado para jugar en Colo Colo

Pizarro es común que juegue en los amistosos del primer elenco de Colo Colo y, además, que convierta goles para el Cacique. Su nivel lo lleva a entrenar siempre con los más destacados del albo y por su nivel pide camiseta a Gustavo Quinteros.

"La verdad es que he estado muy bien. Nos sirve mucho, porque al entrenar con el primer equipo tenemos que demostrar en la categoría Sub 21, el por qué stamos en el primer equipo", remató Pizarro.