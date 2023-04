Colo Colo tuvo su estreno ganador en lo que fue su partido de octavos de final por la Zona Centro Norte de la Copa Chile, en el que los ‘Albos’ vencieron por 2-0 a Santiago City con los goles de Carlos Palacios y Marcos Bolados, en una presentación que no dejó gratas sensaciones por parte del conjunto de Gustavo Quinteros.

Ante esta victoria del ‘Cacique’, el periodista Danilo Díaz tomó la palabra en Radio ADN para dejar sus impresiones a lo que fue la actuación de Colo Colo, en la que se enfocó plenamente al rendimiento de Carlos Palacios, a quien hasta día de hoy aún lo ve muy lejano al gran nivel que mostró en Unión Española.

“Palacios no está, no logra tener el cambio de ritmo, es un jugador que juega de repente nomás, está muy individualista porque quiere hacer algo más. Ayer hizo el gol, con VAR se lo anulaban porque da en el muslo y luego en la mano. Él debe estar muy ansioso porque con eso no le está alcanzando, hoy así no es titular en Colo Colo”, partió señalando Díaz.

Ahondando más en su explicación, el reconocido comunicador dejó en claro que la ‘Joya’ no está apto para ser un hombre titular en Colo Colo y que hoy en día no está ni cerca a lo que fue el nivel que le permitió llegar al fútbol de Brasil.

Palacios anotó su primer gol en Colo Colo | Foto: Guillermo Salaza

“No está para competir, no está para ser una alternativa. La involución de Carlos Palacios es dramática, comparativamente con el jugador que se va a Brasil con el jugador que tenemos hoy día”, declaró en Radio ADN.

Finalmente, Díaz masifica esta desabrida presentación de Colo Colo, señalando que Gustavo Quinteros no posee de grandes variantes dentro del equipo, pensando en los desafíos que tiene el equipo para esta temporada.

“La inquietud para el entrenador es que se da cuenta que tiene 13-14 jugadores para competir en el alto nivel, más no tiene, los otros jugadores no logran dar ese salto cualitativo que se requiere para poder competir”, cerró.