Danilo Díaz alzó la voz sobre las declaraciones de Gustavo Quinteros ante el tema de Jordhy Thompson y dejó en claro que no está de acuerdo con sus dichos

Danilo Díaz crítica fuertemente los dichos de Gustavo Quinteros sobre el caso de Jordhy Thompson: "Me parecieron desafortunadas las declaraciones, la niña no es responsable"

Horas de alto impacto son las que se han vivido en Colo Colo y todo esto por los nuevos actos de violencia que protagonizó el delantero de los ‘Albos’ Jordhy Thompson en contra de su ex pareja. Ante esta situación, el estratega Gustavo Quinteros en esta jornada habló sobre este caso y dejó una polémica postura la cual generó muchas repercusiones en las redes.

Sobre este nuevo episodio de violencia que involucra al jugador de Colo Colo, el periodista Danilo Díaz alzó la voz en ‘Radio ADN’ para referirse a esta situación, en la que consideró inaudito que en tan poco tiempo se le haya dado el ‘ok’ al jugador para volver a los entrenamientos y pidió que los organismos de peso en nuestro país tomen cartas sobre el asunto.

“Como se le autorizó después de tres semanas de integrar al jugador el plantel y volver a la normalidad. La actitud del jugador en estos momentos es enfermiza, ya superaba a Colo Colo y es necesario que se incorporaran otros organismos, como los del estado o la justicia. Como actúa el muchacho se puede decir que está en riesgo la vida la niña”, comenzó declarando Díaz.

Apostándose a lo que fueron las palabras de Gustavo Quinteros, el comunicador no tuvo pelos en la lengua y declaró que el DT de los ‘Albos’ le erró con sus comentarios sobre responsabilizar a la ex pareja del jugador sobre esta situación, en la que puso alarmas en que este tema hay que llevarlo muy de cerca para que no sea una tragedia.

Quinteros dejó la grande con sus palabras ante la situación de Thompson | Foto: Photosport

“Me parecieron desafortunadas las declaraciones de Gustavo Quinteros en la rueda de prensa, creo que se equivoca, la niña no es responsable, a ella alguien la tiene que ayudar y sacar de ahí. Lo que tiene razón Quinteros es que es una relación enfermiza y por eso la tienen que sacar porque si no podemos estar en los antecedentes de una tragedia y hay que evitarla”, explicó en Radio ADN.

Finalmente, Díaz dejó muy en claro que Colo Colo no se ha tomado de buena forma esta situación que tiene como protagonista a Jordhy Thompson, en la que llama a que el presidente del equipo de la cara ante este momento y se manifieste sobre este caso.

“Acá me parece que hay algo que no es correcto y es que tenga que salir el entrenador a hablar, la vez anterior saco la voz un compañero, acá es el que tiene que hablar el presidente del club, sobre todo en esta instancia, el presidente o alguien del mundo institucional ya”, concluyó.