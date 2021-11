Leonardo Gil y Gabriel Costa han sido dos de las figuras más importantes dentro del equipo de Colo Colo. Ambos jugadores han sido importantes para el once titular de Gustavo Quinteros a lo largo del Campeonato Nacional.

Sin embargo, hay opiniones que se han hecho notar, sobretodo para el ex Rosario Central, y su merma en el rendimiento en los últimos partidos. Para el periodista Danilo Díaz, el 'Colo' ha ido a la baja en su juego y cree que eso puede relacionarse a una situación en particular.

"Desde el juego el equipo ha decaído, hay bajas individuales. Gil, incluso antes de todo esto no venía bien. El septiembre de Gil, que era el que sostenía su presencia en Eliminatorias en la fecha de octubre no se ha vuelto a repetir y desde octubre ha bajado su rendimiento. En una de esas es porque sintió anímicamente no estar convocado, algo le pasó, pero realmente no ha andado", dijo.

Por otro lado, con respecto al seleccionado peruano, enfatizó que cuando no está presente en el equipo eso se hace notar y afecta en el sistema del Cacique en partidos donde las cosas se complican.

"La ausencia de Costa para Colo Colo es muy relevante. En la estructura que le da Quinteros es muy importante, porque que le da ese último pase, porque ayuda muchísimo en la presión, porque tiene gambeta, es un jugador muy destacable en el andamiaje que propone el técnico Gustavo Quinteros", cerró.