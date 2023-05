Este martes 9 de mayoColo Colo dará el puntapié inicial a la fecha 13 del Campeonato Nacional, cuando enfrente al siempre y complicado Audax Italiano en el Estadio Monumental, partido donde los albos intentarán dejar atrás el amargo empate ante Unión La Calera.

Para este encuentro, Gustavo Quinteros podría contar con Darío Lezcano desde el inicio, jugador paraguayo que llegó esta temporada al Cacique, quien habría dejado atrás su mal presente físico y el cual ya había estado presente en las citaciones ante Boca Juniors por la Copa Libertadores.

Lezcano quiere dejar atrás las críticas de los hinchas albos | Foto: Photosport

El exfutbolista y actual comentarista deportivo, Cristián Basaure, en el programa Redgol en La Clave tuvo palabras para lo que le puede otorgar el ariete guaraní al conjunto Popular.

"A mí con este sistema me parece un acompañante mejor para Pizarro a Lezcano que Palacios, yo creo que Palacios se termina perdiendo a pesar de que ha tenido buenos minutos, pero siento que todavía no se afianza, no sé si lo veo tan cómodo", señaló.

"Yo creo que con este sistema le puede dar más volumen al equipo. Con un doble 9 que juegue alrededor de Pizarro podría venir bien, pueden complementarse", cerró el también panelista de TNT Sports.

Recordar que el ex Xolos de Tijuana ha estado presente en siete partidos dede su llegada al cuadro de Macul y ha aportado con tres anotaciones.