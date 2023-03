El ex portero de Colo Colo, Eduardo Lobos conversó con Bolavip Chile y se refirió a lo que ha sido las críticas que recibió el golero de los 'Albos', Brayan Cortés tras el gol que le anotó el portero de Cobresal, Leandro Requena

Eduardo Lobos respaldó con todo a Brayan Cortés de las críticas tras el gol recibido ante Cobresal: “Que lo critiquen y le den vuelta al tema no me parece

Dentro de lo que fue la última fecha que se disputó dentro del Campeonato Nacional, uno de los episodios que más marcó dicha jornada fue el gol que recibió el portero de Colo Colo, Brayan Cortés de arco a arco por el golero de Cobresal, Leandro Requena, el cual dio la vuelta al mundo y le significó variadas criticas al arquero del ‘Cacique’.

Ante esto, un ex portero de los ‘Albos’ como lo fue Eduardo Lobos habló en exclusiva con Bolavip Chile y dejó su reflexión a lo que fue este infortunio del cual fue protagonista en arquero de Colo Colo, en la que llamó a que deje esta escena en el pasado.

“Yo no creo que tenga sentido seguir dándole vuelta a eso, no opaca su rendimiento en los últimos años, es uno de los seleccionados del club”, partió señalando Lobos.

Sobre lo que ha sido la crítica que ha recibido el ‘Indio’, el ex golero defendió con todo al Seleccionado Nacional y confesó que si bien se encontró mal posicionado, esta clase de errores pueden pasar dentro de un arquero.

Cortés recibió críticas tras su gol recibido ante Cobresal | Foto: Archivo

“Que lo critiquen, que le den vuelta al tema no me parece, estaba mal ubicado, pero ya es parte de y el arquero convive regularmente con el error”, declaró a Bolavip Chile.

Finalmente, Lobos aconsejó a que Brayan Cortés debe dejar en el pasado lo que fue este episodio y seguir enfocado en lo que ha sido su buen presente, el cual lo tiene hoy en día contemplado como el arquero sucesor de ‘La Roja’.

“Tiene que olvidarse de eso, no me cabe duda que Brayan no va cometer esos errores, es de los arqueros más exportables que tiene Chile hoy y el sucesor de Claudio Bravo en la Selección”, cerró.