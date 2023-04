Colo Colo obtuvo un empate frente a Unión La Calera, pero dejando muchas dudas en la parte del juego. Sin embargo, a pesar de que el nivel del equipo no es el más óptimo, el Cacique salió invicto en un mes de abril que tuvo partidos en Copa Chile y también en Copa Libertadores.

Con respecto aquello, es que en Todos Somos Técnicos, se abrió el debate sobre si el punto ante los cementeros es ganado para los albos. En esa línea, Gonzalo Fouillioux realizó balance.



"Hoy se cierra el famoso abril de Colo Colo, que era un mes muy desafiante. Su punto de partida de este mes era el después de una derrota en El Salvador terrible donde jugó muy mal. Llegó en ese partido con Colón el cambio de esquema y creo que Colo Colo encontró solidez defensiva", explicó el periodista.

"Si analizamos desde el resultado, solamente desde la estadística, creo que el balance es que sale airoso de un abril que empezaba a competir en Copa Libertadores, que era bien exigente, invicto y le hicieron muy pocos goles, pero creo que el problema fue que empezó de más a menos en este mes", agregó.

Los albos igualaron ante los calerano sin goles | Foto: Photosport

Continuando con el análisis, el comunicador mantuvo que "empezó muy bien con Huachipato, un buen primer tiempo contra Pereira y me parece que ahora encadenó tres partidos bien discretos: Monagas, Palestino y este con Calera. Y creo que en este con Calera como que me dio la sensación de cuando quedaban 20 minutos, Colo Colo firmaba el empate y no firmaba el empate por un por una cuestión de actitud, sino porque ya se veía a un equipo que ya estaba superado en el juego y que no encontraba respuesta más que tirar la pelota larga y que volvía rápidamente", expresó.



Finalmente, concluyó con que "creo que hoy Colo Colo, sobre todo en el segundo tiempo, dejó una imagen preocupante de lo que se pueda proyectar, porque Gustavo Quinteros ha insistido mucho en que este es el momento que donde él cree que verá la mejor versión de Colo Colo en el año", sentenció Fouillioux.