"El jugador que no corre, acá no juega": Gustavo Quinteros le manda un categórico mensaje al plantel de Colo Colo

Quedan pocos días para que Colo Colo reciba en el Monumental a Universidad de Chile, en la versión 193 del Superclásico del fútbol chileno. Para ello, los entrenadores de los equipos buscan cómo poder salir victoriosos en el duelo de este domingo 12 de marzo.

Por parte de Colo Colo, el DT Gustavo Quinteros posee las mayores dudas en su zona defensiva, tras el retorno de Maximiliano Falcón. Además, en ofensiva aún no hay certeza sobre si jugará en la creación con Carlos Palacios, Leonardo Gil o Jordhy Thompson.

Este jueves en la conferencia de prensa del Estadio Monumental, Gustavo Quinteros fue consultado sobre si comparte con Esteban Pavez de que este Colo Colo volvió a ser un equipo humilde, a lo que el entrenador respondió entregando sus principios como director técnico:

"En la humildad y en la voluntad de hacer el trabajo, el jugador de Colo Colo sabe muy bien como yo pienso, como quiero que jueguen. El jugador que no corre acá no juega, no juega, hoy el fútbol moderno va para ese lado, ayudar al equipo, generar fútbol", dijo Quinteros, mandándole un claro mensaje a su plantel tanto a los que poseen minutos como a los que no.

Quinteros habló fuerte y claro sobre lo que deben hacer sus futbolistas para jugar | Foto: Agencia Uno

Quinteros complementó sus dichos: "Esteban se refiere a eso sobre la humildad, cuando todos los jugadores están comprometidos y saben lo que tienen que hacer y corren al cien por cien se facilita mucho más. La humildad es para correr, para presionar, para recuperar y para cumplir con lo táctico defensivo que tratamos de entrenar todo el tiempo acá en Colo Colo".

Sobre su último partido, destacó el trabajo del equipo en el triunfo ante Magallanes: "El partido con Magallanes se jugó 80% en campo contrario, el rival no podía salir y progresar desde el inicio de juego que ellos lo hacen muy bien. Hicimos el primer gol con una presión alta, una recuperación por derecha, con un centro de Palacios y el gol dentro del área. Todo lo que nosotros pensamos de cómo tenemos que jugar, el partido anterior se hizo", cerró el DT colocolino.