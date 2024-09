El ex entrenador de Colo Colo que tiene a Vélez Sarsfield como puntero en Argentina, se refirió a la posibilidad de dirigir a La Roja.

Este martes Colo Colo visita a River Plate por la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2024, donde el Cacique buscará la hazaña en Argentina. Mientras que uno que estará muy atento a este partido es Gustavo Quinteros, ex entrenador de los albos que hoy lidera a Vélez Sarsfield.

El santafesino habló en la previa con Radio ADN, donde respondió a la posibilidad de dirigir a la Selección Chilena, ya que su nombre comienza a sonar nuevamente en el entorno de La Roja tras los malos resultados de Ricardo Gareca.

En esa línea, quien tiene a Vélez como puntero del fútbol argentino, descartó la idea de volver a Chile en el corto plazo.

“Hoy no pienso volver a Chile ni salir, pero el fútbol es tan dinámico, que si hay una oferta de un equipo del extranjero, que sea capaz de tener un proyecto que a mí me ilusione, por supuesto que lo voy a analizar. Pero hoy pienso definitivamente continuar en Argentina”, comenzó diciendo.

Respecto a la posibilidad de tomar a la Selección, contestó: “No, hoy no pienso en salir del país, estoy pensando en quedarme en Argentina. Pero si llega a haber una oferta de algo interesante, de algo que me ilusione, por supuesto que la voy a analizar y tomaremos la decisión junto a mi familia”.

Eso sí, recalcó que la prioridad la tendrá el Fortín, incluso ante posibles ofertas de otros equipos grandes de Argentina.

“Hoy pienso solo en Vélez Sarsfield, tengo contrato hasta fin de año y la prioridad la va a tener Vélez Sarsfield. En caso que hayan algunas ofertas de otros equipos, las analizaré junto a mi familia, la gente que me rodea, para decidir. Y siempre va a estar como prioridad el proyecto deportivo, me gustaría continuar en Vélez o tomar un equipo que piense en pelear los campeonatos, buscar pelear los campeonatos, estar dentro de los primeros, formar un equipo competitivo”, completó Quinteros.

Colo Colo en su corazón

El DT que consiguió cuatro títulos con los albos, más la salvación del descenso en 2020, recordó con cariño su etapa en Macul, donde estuvo cuatro temporadas al mando del Cacique.

“La gente me trató muy bien desde el inicio, reconoció mucho que yo haya hecho el esfuerzo junto a mi familia, de poder ir en ese momento, de ir por tierra, porque no había vuelos. Estoy muy feliz de poder haber estado en Colo Colo, de haber estado en Chile”, expresó.

“Le deseo lo mejor al club, tengo un montón de jugadores que yo he llevado que están jugando ahora Copa, les deseo lo mejor. Aníbal Mosa también, un gran dirigente, conmigo se ha portado muy bien, así que le deseo lo mejor en su presidencia, ojalá pueda seguir avanzando, que pueda llegar lejos. Que pueda seguir ganando títulos Colo Colo”, agregó.

Gustavo Quinteros llevó a Colo Colo a su estrella número 33 en el Campeonato Nacional 2022. (Foto: José Alvújar/Photosport)

Gustavo Quinteros deja abiertas las puertas para regresar a Chile

Finalmente, dejó abiertas las puertas para un futuro regreso a nuestro país, incluso revelando que dejó varias cosas en Santiago para llegar e instalarse nuevamente.

“Pienso volver, tengo mis cosas allá todavía, las voy adejar. En algún momento, hoy por hoy no lo pienso, no lo deseo, pero en el futuro sí. Siempre regreso para visitar a amigos, ya estuve hace poco tiempo visitando amigos, agradecido eternamente con la hinchada de Colo Colo, que en algún momento ha corerado mi nombre y eso no lo olvido jamás. Es de las cosas más emocionante que viví”, concluyó quien también dirigió a Universidad Católica.